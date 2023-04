[Qiyam al-lay] Kindia : Djouhé meurt d’une balle en pleine poitrine, tirée par des malfrats

Un jeune du nom de Thierno Mamadou Djouhé Diallo a été tué par des bandits lourdement armés dans la nui du mercredi à ce jeudi 20 avril 2023 au quartier Sambaya, dans la commune urbaine de Kindia.

Selon nos informations, ce jeune a été assassiné après avoir constaté l’existence des bandits armés dans sa localité.

Cet énième drame macabre a eu lieu au moment où les fidèles musulmans priaient dans la grande mosquée du secteur 3 Souareyah.

Thierno Mamadou Djouhé a alerté les citoyens avant d’être assassiné par les bandits lourdement armés a expliqué, Abdoulaye Barry chef de jeunes du secteur 3.

“C’est vers 2 heures du matin pendant que nous étions dans la mosquée pour la prière nocturne, il y a un jeune qui est venu en criant en nous demandant au secours. Nous sommes sortis dans la mosquée, on est venu, il y avait des bandits mais qui étaient loin et continuaient à tirer et c’est dans ça on a tiré sur le petit. Et, lorsqu’on a tiré sur lui, il a crié en disant on a tiré sur moi, aidez-moi. Après on a pris le petit sur la moto, on a contourné parce que les bandits voulaient suivre la route-là vers l’hôpital. En cours de route, le petit est décédé sans atteindre l’hôpital. Les bandits étaient au nombre de 4 et il y avait une distance de plus de 15 kilomètres”, explique-t-il.

Selon ce responsable des jeunes du secteur 3 Souareyah, la victime, âgée d’une vingtaine d’années, a été blessée au niveau de la poitrine .

“Vous savez Sambaya est organisé depuis qu’on a constaté les attaques nocturnes, au moment de la prière, il y a certains jeunes qui veillent sur la localité. C’est pour cela quand il a crié, on a rompu la prière pour venir. Il a été blessé au niveau de la poitrine gauche. Je ne sais pas ce qu’il fait comme boulot mais ses parents sont ici à Sambaya”, ajoute-t-il

La mort de Thierno Mamadou Djouhé intervient deux jours après la mort par balle d’un autre jeune du nom d’ Edouard Koïvogui au quartier Tafory Almamya, dans la commune urbaine de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

