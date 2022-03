Qualification de l’enseignement technique et professionnelle : un atelier de renforcement des capacités organisé à Conakry

Le Ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP) organise du 21 mars au 1er avril, un atelier de formation à l’intention de ses cadres et des formateurs venus de l’école normale des professeurs d’enseignement technique et professionnel. Cet atelier de formation s’inscrit dans le cadre de la qualification de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Pour Ibrahima Sory Soumah, le conseiller principal du ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, l’atelier de formation vise non seulement à renforcer les capacités des formateurs mais aussi à assurer la relève dans le secteur.

« C’est pour s’inscrire dans la volonté politique exprimée par gouvernement, à travers le ministre en charge de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, que cette formation est initiée. Il faut préciser aussi que c’est dans le cadre de la mise en œuvre du Programme décennal de l’éducation financé au niveau de l’Enseignement technique par l’Agence Française de Développement. La qualification du système passe nécessairement par la qualification de la formation des formateurs. Aujourd’hui, nous avons procédé au lancement d’une activité de formation des formateurs de l’École normale des professeurs d’enseignement technique qui, à leur tour vont assurer la formation des autres formateurs dans nos institutions de formations », a souligné Ibrahima Sory Soumah avant de préciser : « Nous avons procédé à la sélection des meilleurs et ajoutéà l’équipe de l’école normale des professeurs pour bénéficier de cette formation. C’est le début du processus. Il va se poursuivre et les meilleurs parmi ceux-ci vont bénéficier de la spécialisation sur l’approche par les compétences. Ils feront des restitutions judicieuses en cas de regroupement des formateurs. C’est pour vous dire de plus que nous veillons à la relève pour l’amélioration de la qualité », a ajouté le conseiller principal du ministre.

Le directeur de l’école normale des professeurs d’enseignement technique et professionnel (ENPETP) s’est réjoui de l’organisation dudit atelier de formation à l’intention des formateurs venus de son école.

« J’ai un sentiment de satisfaction à l’endroit de la Direction générale de l’École normale des professeurs de l’enseignement technique et professionnel, mais aussi à l’endroit de la couche juvénile. Cette école aujourd’hui a pour vocation la formation initiale, la formation continue et la formation des gestionnaires de cet établissement », s’est réjoui Cheick Sékouba Fofana.

Le directeur de l’ENPETP a finalement salué l’initiative et l’engagement du ministre Alpha Bacar Barry et son département pour la relance de la qualification de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Sadio Bah