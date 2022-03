Qualification enseignement technique et formation professionnelle : un accord de partenariat signé entre le département et l’institut BSS de l’inde

Le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP) a signé ce vendredi 10 mars, un accord de partenariat avec l’institut Bharat Sevak Samaj (BSS). L’accord s’inscrit dans le cadre de la qualification de la formation technique et professionnelle en Guinée.



Les principaux axes de l’accord signé entre le METFP et BSS portent sur : le transfert au ministère du savoir-faire nécessaire pour la mise en œuvre durable des programmes techniques et professionnels dans des filières porteuses notamment le numérique, l’ingénierie, la chaudronnerie, l’ébénisterie ; l’accompagnement du METFP dans la mise en œuvre de programmes dans les établissements techniques et professionnels ; l’élaboration de plans d’actions concrets pour la mise en œuvre durable des programmes en Guinée entre autres.

« Nous sommes là pour poursuivre un partenariat avec la Guinée à travers le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle pour permettre aux apprenants guinéens de poursuivre de meilleures études dans ces domaines. Nous avons plus de 15 000 formations à offrir aux apprenants dans divers domaines de la technique et professionnel », a indiqué Harry Christian, le représentant de l’institut Bharat Sevak Samaj.

Alpha Bacar Barry, le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a souligné que le partenariat permettra à son département à former des formateurs afin de former en masse en Guinée des experts, des techniciens et des professionnels.

« Le partenariat concerne notamment les technologies, l’agriculture, la langue anglaise. Nous allons commencer par l’école nationale des postes et télécommunication. Autour de cette école, nous voulons bâtir vraiment des pôles de compétence dans les domaines des métiers du numérique. Cette coopération va nous permettre de monter en puissance, de former des formateurs et d’organiser des coding camp qui vont permettre de former en Guinée et en masse des experts, des techniciens, des professionnels », a déclaré Alpha Bacar Barry.

L’institut Bharat Sevak Samaj (BSS) est l’un des plus anciens instituts technique et professionnelle de l’Inde.

Sadjo Bah