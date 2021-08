Ligue Europa Conference : Mady Camara, José Kanté et A. Diawara victorieux avec leurs clubs

Les clubs de quelques internationaux guinéens disputaient ce jeudi 19 août, les matchs de barrages aller de la Ligue Europa Conference, saison 2021 – 2022. Mohamed Mady Camara, José Martinez Kanté et Amadou Diawara ont gagné avec leurs clubs.

Olympiacos 3 -0 Slovan Bratislava

Eliminés au 3ème tour préliminaire de la ligue des champions, l’Olympiacos et les internationaux guinéens cherchent à se qualifier pour la prochaine ligue Europa. Ce jeudi 19 août, les grecs ont battu le Slovan Bratislava sur le score de 3-0. Mady Camara a montré la voie aux siens en inscrivant le 1er but de la rencontre à la 37ème minute. Titulaires à l’entame du match, Mady et Aguibou Camara ont été remplacé à 10 minutes de la fin du match. Ils prennent une sérieuse option pour la qualification.

Trabzonspor 1 – 2 Roma

Pour son premier match officiel avec la Roma, José Mourinho est allé s’imposer en Turquie. Au coup d’envoi, Amadou Diawara était sur le banc des remplaçants. Le milieu de terrain guinéen n’est entré qu’en toute fin de partie (90ème mn). Une victoire qui laisse les Giallorossi en ballotage favorable pour la qualification.

CS Fola Esch 1 – 4 Kairat Almaty

L’attaquant guinéen et son club se sont largement imposés en déplacement. José Martinez Kanté a contribué à la large victoire des siens en offrant une passe décisive à son coéquipier Ricardo Alves pour le 3ème but de son club à la 43ème minute. L’ancien attaquant du Legia Varsovie a disputé toute la rencontre.

FK Neftchi 3 – 3 Maccabi Haïfa

Mamadou Kane et son club ont match nul à domicile contre les israéliens du Maccabi Haïfa. Le milieu de terrain guinéen a disputé l’intégralité de la rencontre.

Santa Clara 2 – 1 Partizan Beograd

Seydouba Soumah ‘’ Konkolet ‘’ et son club se sont inclinés au Portugal sur le score de 2 – 1. Sur le banc au début de la rencontre, l’attaquant guinéen est entré en seconde période (54ème mn) mais n’a rien pu faire contre la défaite de son club.

Les matchs retours auront lieu la semaine prochaine, à moins d’une semaine de la journée FIFA.

Sadjo Bah