Qualifs CM 2022: scénario catastrophique pour le Syli après un second nul face au Soudan !

Tenue en échec à Agadir (Maroc) par le Soudan (2-2) cet après-midi au compte de son troisième match des éliminatoires de la coupe du monde 2022 au Qatar, l’équipe nationale de Guinée peine impuissamment à décoller dans le groupe I zone Afrique.

Déjà en ballottage défavorable avant d’affronter le Soudan pour la deuxième fois consécutive après le nul du 06 octobre, le Syli risque de dire définitivement au revoir au rêve de prendre part à sa première coupe du monde de football en cas de contre-performance contre le Maroc le mardi prochain.

Un homme averti en vaut deux. À beau avoir prévenu que la sélection du Français Didier Six ne devrait pas se voir trop beau, le Syli n’a pas réussi à prendre le meilleur sur une équipe des crocodiles du Nil très solide et conquérante ce samedi au stade d’Agadir. Malgré l’ouverture du score de José Martinez Kanté à la 48′ et l’avantage repris à la 66′ minutes de jeu grâce au joueur clermontois Mohamed Bayo, l’équipe guinéenne s’est de nouveau montrée assez limite dans le jeu défensif, se faisant même rattraper à deux reprises au score, notamment le but du 2-2 marqué par son adversaire dans le temps additionnel. Cet énième match nul en trois sorties place la bande à Naby Keita dans une délicate position désormais dans un groupe I où les lions de l’Atlas du Maroc dominent clairement les débats depuis le début des éliminatoires.

Même s’il faut garder l’espoir d’un exploit dans ce qui peut-être l’ultime chance pour les joueurs du Syli le 12 octobre prochain dans son match en retard face aux lions de l’Atlas, force est de reconnaître le bilan triste d’une sélection du Syli pourtant classée outsider du groupe après le tirage au sort des poules qualificatives.

Bernard Leno