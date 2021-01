Quand Dalein dit : “accepter Alpha Condé comme président, revient à se rendre complice de l’assassinat de la démocratie…”

Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) Cellou Dalein Diallo ne s’avoue toujours pas vaincu de la dernière élection présidentielle à la date du 18 octobre dernier. A cet effet, il continue toujours à dénoncer le choix porté sur Alpha Condé comme Président de la République de Guinée comme déclaré par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle.

Il reste droit dans ses bottes et l’a réitéré ce samedi 09 janvier 2021, à travers une déclaration publiée par sa cellule de communication. À en croire le président de l’UFDG, « Accepter Alpha Condé comme Président, revient à se rendre complice de l’assassinat de la démocratie et de l’État de droit dans notre pays. Accepter Alpha Condé comme Président, revient à admettre que le pouvoir ne s’obtient dans notre pays que par la ruse et par la force et non dans les urnes. Accepter Alpha Condé comme Président, revient à renoncer à notre conviction qu’un processus transparent, juste et équitable est le meilleur moyen d’accéder au pouvoir. »

Mamadou Yaya Barry