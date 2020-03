Que vient faire une mission de chefs d’Etat à Conakry?

Sauf dernière décision, une mission de plusieurs chefs d’Etat africains est attendue la semaine prochaine à Conakry. Composée entre autres des présidents ivoirien Alassane Ouattara, nigérian Muhammadu Buhari, nigérien Issoufou Mahamadou, cette mission a pour but d’échanger avec le président guinéen Alpha Condé sur la situation politique en Guinée. Après l’échec du FNDC à faire plier le régime de Conakry.

Une source généralement bien informée confie que la réintégration des opposants dans le jeu électoral pourrait être abordée tout comme la présidentielle de 2020.

Alpha Condé qui garde encore un flou autour de sa candidature à un 3è mandat en 2020 -contrairement à Issoufou et Ouattara qui ont déjà choisi leurs successeurs que sont respectivement Mohamed Bazoum et Amadou Gon Coulibaly- pourrait obéir qu’à son propre agenda qu’il est en train de dérouler.

Homme politique d’envergure et fin stratège, le locataire de Sékhoutouréya qui a déjà appelé le corps électoral le 22 mars prochain aux urnes pourrait opposer une fin de non recevoir à la sollicitation des chefs d’Etat de décaler à nouveau la date des élections législatives et du référendum constitutionnel pour faire revenir dans la course des opposants qui ont préféré ne pas concourir.

Focus de Mediaguinee