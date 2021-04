“Questions Peuls” en Guinée : passe d’armes entre le procureur Sidy et le journaliste Diouldé…

Le procès du journaliste et historien Amadou Diouldé Diallo s’est ouvert ce mardi 13 avril 2021, au Tribunal du Première Instance de Dixinn. Il est poursuivi par le procureur dudit tribunal pour ”Offenses, atteintes au président de la République sur la base des Articles 98, 105 et 132 de la loi L/2021/02/ CNT du 22 Juin 2010 portant liberté de la presse.”

C’est un Amadou Diouldé Diallo visiblement serein qui s’est présenté dans le box des accusés.

Après avoir décliné son identité, le prévenu dit ne pas reconnaître les faits qu’on lui reproche tels qu’ils ont été présentés.

« Je ne reconnais pas les faits. J’essaye de faire c’est que je peux. Je n’offense pas, moi j’essaye d’interpeller, J’ai dit que le professeur Alpha veut exterminer la communauté peule…On a stigmatisé le Foutah, on a instruit le Manding-Djallon il y a eu des émeutes et ça c’est pour déstructurer le Foutah. J’ai eu peur de cette radicalisation. On ne peut pas occulter les questions des Peuls », dit-il à la barre.

Prenant la parole, le représentant du ministre public, Sidy Souleymane NDiaye, a, pour commencer, estimé qu’ « il n’y a pas de communauté peule mais des populations peules qui appartiennent à une population nationale. Donc, il n’y a pas de communauté peule. » Pourquoi a-t-il donné une connotation très péjorative (ethnique) par rapport à la fermeture des frontières ?, interroge le procureur.

Amadou Diouldé Diallo a répliqué en ces termes : « Monsieur le procureur, la communauté existe partout. Il y a les communautés en Guinée, il y a les Peuls, Soussous, j’en passe. Je ne suis pas dans les secrets des renseignements mais pourquoi on n’a pas fermé les frontières en Côte d’Ivoire et au Mali, parce que c’est là-bas qu’il y a les problèmes des djihadistes ? »

« Les problèmes d’Alpha c’est d’exterminer les Peuls. Vous avez une tendance dans ce sens ? », interroge Sidy Souleymane NDiaye. Et Amadou Diouldé Diallo de répondre: « le président est en harmonie avec les propos qu’il tient. La radicalité de ses propos depuis 2010, prenez les réalités du terrain et ses propos. Le président a dit quiconque ne vote pas pour le candidat du RPG aura voté pour le Foutah ou encore ‘’la Primature c’est pour la Basse Côte, l’Assemblée nationale la Forêt et la Présidence la Haute Guinée” »

L’ancien bâtonnier, Me Mohamed Traoré, s’est tout d’abord réjoui du fait que son client ait assumé pleinement ses propos.

Poursuivant, il dira : « À Dixinn, c’est jugé d’avance, il y a les poursuites sélectives. Ce n’est pas étonnant que vous soyez là. Pourquoi les gens refusent de dire la vérité s’agissant de la fermeture des frontières, parce que depuis 2010 la Guinée n’a pas eu de problèmes avec le Sénégal. Il n’y a pas de problèmes frontaliers. Le problème qui existe c’est le problème jihadiste, comme ça se passe actuellement au Mali où chaque jour on tue les gens, ou en Côte d’Ivoire avec l’attaque de Grand Bassam »

En considération de tout ce qui précède, le procureur dit être convaincu qu’il y a eu offense au chef de l’État, les propos tenus par le journaliste Amadou Diouldé Diallo sont graves. Il a requis une peine de 5 millions Gnf d’amende au final.

Mamadou Yaya Barry