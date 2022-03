Qui a empêché la Mission conjointe de rencontrer la classe politique? Cellou Dalein donne le nom…

Cellou Dalein Diallo, leader de l’UFDG a regretté lundi dans une interview avec des médias locaux l’attitude des autorités guinéennes d’empêcher une rencontre à Conakry entre la Mission conjointe Cedeao-Unowas et la classe politique guinéenne…

« Nous avons un problème dans ce pays, il ya un refus de dialogue. Il y a un mépris affiché des autorités vis-à-vis de la classe politique. On refuse de mettre en place un cadre de dialogue pour qu’on échange en tant que Guinéens. Qu’on confronte nos avis sur la meilleure manière de conduire la transition. La CEDEAO et les nations unies arrivent, on nous écrit pour nous transmettre une demande de rencontre. On la programme, les autorités du pays disent qu’il ne faut pas rencontrer les leaders politiques et la société civile. Où vous avez vu ça ? La crise est là, le pays est en crise. Les gens qui sont susceptibles de nous aider à sortir de la crise, ils ne veulent pas qu’ils rencontrent les acteurs politiques et les représentants de la société civile. Ils ne veulent pas nous rencontrer eux, ce qui aurait pu faciliter le rapprochement des positions. Jouer un rôle de facilitateur pourque la transition sera conduite dans la paix. On ne veut pas que ces gens nous rencontrent. Mais quand est est-ce que les Guinéens vont se considérer comme des frères? Et, qu’on se respecte. En dehors des responsabilités qu’on a occupé, comment on peut sortir un Sidya Touré et un Cellou Dalein dans les conditions qu’on a vécues ce matin [lundi]. Pourquoi ne pas dialoguer? Nous considérons ces militaires comme nos frères parfois nos petit-frères. On peut s’asseoir discuter, trouver un consensus. Mais par l’exclusion et la violence des autres, on ne veut pas construire la paix. Il faut que ça change »

Elisa CAMARA