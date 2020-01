Qui a incendié le VA à l’entrée du Ministère des Hydrocarbures? “C’est un attentat ciblé” (Kerfalla Makanéra)

Kerfalla Makanéra, le conseiller juridique du Ministère des Sports, de la Culture et du patrimoine historique à qui l’on a affecté le VA incendié la nuit dernière à La Minière a parlé d’attentat ciblé.

“On a pensé qu’en cette période de crise, les véhicules immatriculés VA (Voiture Administrative) sont les plus ciblés aujourd’hui. Donc, pour une question de sécurité, on a jugé nécessaire de le mettre à côté d’un commissariat. Le véhicule gare ici depuis plus deux ans. Mais, il faut reconnaître que c’est un attentat ciblé. C’est hier aux environs de 1h 50min qu’un enfant est venu toquer à ma porte. Il dit : “tonton, venez rapidement, ils ont incendié votre voiture”. J’ai dit “Ah, bon ? En face du commissariat et à pareille heure ?”

Donc, je me suis transporté sur les lieux. Et, j’ai constaté effectivement que le véhicule brûlait. Des gens étaient arrêtés à distance et personne n’osait s’approcher. Parce que ça explosait dedans (…) Il n’y a un parc ici. Du carrefour jusque-là, il n’y a que des véhicules. C’est seulement un VA qu’on brûle. C’est quelque chose de prémédité. Ce n’est pas un fait du hasard. Ce n’est pas une défectuosité. Ça, il faut le dire pour qui veut l’entendre. C’est prémédité. La police est en train de faire le constat et une procédure sera engagée afin de déterminer les causes réelles de cet incident ».

Mohamed Cissé

