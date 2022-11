Qui de Marcel ou de Toumba a frappé Général Toto?  » J’ai appris que c’est Toumba » ( Pivi)

Interrogé à la barre, ce mardi 22 novembre, sur la question de savoir qui du capitaine Marcel Guilavogui ou du commandant Aboubacar Sidiki Diakite alias Toumba s’est violemment attaqué à l’ex ministre de la Sécurité sous Dadis, feu Général Mamadouba Toto Camara, le colonel Claude Pivi alias Coplan a soutenu que c’est l’ex aide de camp du président Moussa Dadis Camara qui en est responsable. Avant que le juge ne renvoie l’affaire au 23 novembre prochain pour la suite des débats.

« La partie là, je ne peux pas trop me prononcer. Ce jour, j’étais dans mon bureau quand ils sont venus me dire que c’est Toumba qui a attaqué le ministre Toto à côté des 32 escaliers. En tout cas, c’est ce qu’on m’a dit.Mais, on ne m’a jamais parlé de Marcel. C’est Toumba qui l’a fait, c’est ce que mes hommes sont venus m’informer. Et, je leur ai dit d’aller informer le président. Parce que moi je n’ai pas le temps pour ça », a répondu l’ex ministre chargé de la sécurité présidentielle à l’une des questions de Me Alseny Aissata Diallo, avocat de la partie civile.

Quant à Toumba, il avait soutenu à la barre que c’est Marcel Guilavogui qui avait attaqué le défunt ministre de la Sécurité.

À rappeler que l’interrogatoire de Pivi se poursuivra demain mercredi 23 novembre devant le tribunal criminel de Dixinn delocalisé à la cour d’appel de Conakry.

Elisa Camara

+224654957322