Université de N’zérékoré : qui est Dr Oumar KEITA ?

Dr Oumar KEITA est un Jeune Cadre Guinéen, né en 1977 à KANKAN où il fit ses études primaires et secondaires avant de rejoindre Conakry, la Capitale guinéenne, pour l’Université Gamal Abdel Nasser, en1999.

Admis au Baccalauréat 2e partie, Série Sciences Mathématiques, Oumar KEITA, de 1999 à 2003, fait les études universitaires à l’Institut Polytechnique de Gamal, option Génie Mécanique d’où il sort majeur de promotion avec la mention Excellent. Cela l’avait permis de postuler pour des études postuniversitaires.

C’est à juste raison qu’il bénéficie, au terme d’un concours organisé par la Banque Islamique de Développement(BID) en 2006, d’une bourse d’études pour un Master 2 en Génie Mécanique, Option Conception et Fabrication Mécanique à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis, d’où il sort à la fin de l’année 2007 avec la Mention Très Bien.

Ensuite, il regagne l’Université Joseph Fourier Grenoble I en France pour un deuxième Master 2 en Mécanique Energétique et Ingénierie, Option Modélisation et Expérimentation en Mécanique des Solides (MEMS)en 2008.Après de brillantes études et de recherche, il soutient son Mémoire en 2009 avec brio et obtient la même Mention Très Bien.

D’août 2009 à Septembre 2010, il décroche un contrat en tant qu’Ingénieur de recherche à Floralis, Grenoble, France sur le projet : Possibilité d’interférence Mécanique entre Installations de stockage de déchets Nucléaires.

Résolument engagé pour la quête du savoir avec le désir de se perfectionner, Oumar KEITA se fixait un seul objectif : celui de faire son Doctorat et revenir servir son pays. C’est exactement dans cette logique qu’il est, à nouveau, admis en 2011 à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)pour son Doctorat en Sciences de l’ingénierie, Option Géo-mécanique sur le thème : Modélisation et expérimentation de l’endommagement des roches sous chargement explosif/Application aux Mines de Bauxites de Guinée.

En 2014, sous la direction du Prof. Bertrand FRANCOIS de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et la Co-direction du Prof. Cristian DASCALU de l’Université Sorbonne, Panthéon ParisV, Oumar KEITA soutient sa Thèse de Doctorat avec succès, félicitations et appréciations des Membres du Jury. Cela lui confère, désormais, le titre de Docteur en science de l’ingénieur

De Juillet 2014 au Juin 2015, il entreprend des études postdoctorales au Laboratoire CRISMAT, UMR 6508, de l’Université de Caen Basse-Normandie/Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs et Centre de recherche de Caen sur un Projet intitulé : Simulation of warm formability of Dual phase steel. A la même année, il devient interlocuteur entre l’Entreprise Faurecia et ledit Laboratoire dans le cadre d’un Projet de recherche, Caen –France.

Détenteurde deux Masters recherche, d’un Doctorat et d’un posdoctorat, tous reconnus à l’international, Dr Oumar KEITA est un excellent Jeune Cadre, un Chercheur hors pair. Il est titulaire d’une douzaine d’articles scientifiques publiés dans des revues internationales avec comité de lecture dont entre autres:

François B., Keita O. (2015). A microstructurally‑based internal length for strain localization problems in dynamics. European Journal of Mechanics A/Solids. 53 (2015) pp 282-­‐‑293.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S099775381500056X.

Keita, P.A. Dubos, J. Chottin, E. Hug (2015). Numerical prediction

model of temperature effect on DP1000 steel damage during warm formability. Key Engineering Materials. Vols 651-­‐‑653 (2015) pp 77-­‐‑82.DOI: 10.4028 https://www.scientific.net/KEM.651-653.77.

Keita O., Dascalu C., François B. (2014). A two scale model for dynamic damage evolution. Journal of the Mechanics and Physics of Solids.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022509613002354.

Keita, T. Hedhli and J. Bessrour. (2014) : A model for dynamic behavior of the crankshaft of an air cooled diesel engine subjected to severe functioning. International journal of automotive technology. Vol. 15, N°5, pp.823−833.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12239-014-0086-7.

Dascalu C., François B., Keita O. (2010): A two scale model for subcritical damage propagation. International Journal of Solids and Structures. 47(3-­‐‑4), pp 493-502. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020768309004119.

Ahmed Amara Konaté, Heping Pan, Nasir Khan, Oumar Keita, Mamady Cissé, Mory Kourouma, and Daouda Keita (2019). Mineralogy Recognition from In-Situ Elemental Concentration Log Data Using Factor Analysis.

Keita O., François B., Dascalu C. (2013). A two scale damage model for dynamic rock behavior.1st International Conference on Rock Dynamics (RocDyn-1), Lausanne, Switzerland, pp 369-375. https://www.researchgate.net/publication/260674882_A_twoscale_damage_model_for_dynamic_rock_behavior.

Keita, B. Francois and C. Dascalu (2014): A new Model for rock blasting damage damage in tensile through two-scale framework analysis. ARMS8-2014 IRSM International symposium-8th Asian Rock Mechanic Symposium-Rock Mechanics for Global Issues -Natural Disasters, Environment and Energy, October 14-16, 2014, Sapporo,Japan. https://www.onepetro.org/conference-paper/ISRM-ARMS8-2014-087.

Oumar Keita, Cristian Dascalu Bertrand François A two-scale model for dynamic damage, evolution, european comptutational conférence fracture, pp 1-14

Congress on Computational Mechanics (WCCM XI), (20-25 July 2014: Barcelona, Spain), http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULBDIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/174579/Details.

Keita O. François B. Dascalu! C. (2013). Dynamic damage model implemented in a finite element code to model rock blasting. 1st International Workshop on Finite element Code Lagamine (LAGASHOP 2013) liège: Belgique. https://www.researchgate.net/publication/260674893.Dynamic_damage model implemented in a finite element_code_to_model_rock_blasting.

Au-delà de ces publications scientifiques, il aparticipé à des conférences internationales sur des sujets scientifiques d’envergure dont :

En Juin 2013 -1st International Conference on Rock Dynamics (RocDyn-­1), Lausanne, Switzerland.

Novembre 2013 -1st International Workshop on Finite element Code Lagamine (LAGASHOP 2013) liège-Belgique.

Avril 2015 – 18st International ESAFORM Conference on Material Forming, Graz-­‑Australia, 15-17 Avril.

Spécialiste des Mines et Consultant international en exploitation minière, Dr Oumar KEITA a, parallèlement aux activités de recherche, enseigné de juillet 2014 au juin 2015 à l’Ecole Nationale Supérieur d’Ingénieurs et Centre de recherche de Caen, (INSCAEN), France ; puis de novembre 2015 à octobre 2017, à l’Institut Clément Ader (FRE CNRS 3687). Ecole des Mines d’Albi, France où il a obtenu grade de Maître Assistant-Associé équivalent au Maître de conférences par un arrêté du Ministère Français de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique.

Un véritable Patriote, il rentre au pays en 2017 pour y servir. A la même année, il bénéficie d’un Décret qui le nomme au poste de Directeur Général de l’Institut Supérieur des Mines et Géologie de BOKE où il effectue d’énormes réformes. Quelques mois après sa prise de fonction, il initie, par exemple, le Projet du Centre Emergent Mines et Société de l’Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké, financé par la Banque mondiale.

Réformateur inlassable, Dr Oumar KEITA devient en juillet 2018 Membre et Consultant du Comité de Pilotage du Projet : Centre d’Excellence Mines et Environnement Minier de L’INP-HB de Yamoussoukro en Côte d’Ivoire.

Reconnu pour sa probité morale, sa scientificité et son expertise, Dr Oumar KEITA reçoit une invitation spéciale à participer du 15 au 27 février 2019, à l’atelier de CEA (Centre d’excellence Africain) pour impact organisé par la Banque mondiale à Djibouti. Il y fait une communication scientifiquement exceptionnelle.

Dynamique, Courageux et Compétent, il bénéficie d’un deuxième Décret présidentiel qui, en octobre 2019, le mute à l’Université de N’Zérékoré en qualité de Recteur.

Après six (6) mois de gestion, il réussit à changer la physionomie de ladite Université quise hisse, désormais, au rang des meilleures Universités guinéennes.

Aujourd’hui, Dr Oumar KEITA, Enseignant Chercheur de rang magistral, est le plus jeune Recteur de Guinée. Il ambitionne apporter sa contribution au développement du pays et à la qualification du système éducatif.

Intègre et Visionnaire, Dr O.K, pour les intimes, est un intellectuel auquel l’on doit se référer pour bâtir une Guinée émergente !