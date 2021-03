Qui est Famoro 2 Camara, nouveau patron de la société nationale d’importation de pétrole (SONIP)

Agé d’une quarantaine d’années , le tout nouveau directeur général de la société nationale d’importation de pétroles (SONIP) pur produit de l’université guinéenne de la faculté de gestions de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry d’où il est sorti parmi les meilleurs au terme de 4 bonnes années d’étude en 2005.

Deux années plutard, M. Famoro 2 Camara posa ses valises à la grande firme française TOTAL-Guinée où il décrocha le poste de comptable fournisseurs et analytiques .

Aussitôt remarqué de par ses compétences avérées, sa rigueur imposée dans le travail d’équipe, par la direction générale de Total-Guinée, Famoro 2 Camara gravita vite les échelons et occupa successivement le poste de Chef Comptable Adjoint et Directeur Financier de SOMCAG (société Filiale de total-Guinée)

Parallèlement à ses fonctions citées ci-haut, Il a piloté plusieurs projets notamment : l’implantation du progiciel de gestion intégrée (SAP).

En 2011,il devint Responsable Contrôle de Gestion /Intérimaire du Directeur financier de Total-Guinée.

A ce poste, il s’occupe de l’élaboration du budget et du contrôle budgétaire, les plans à long terme et les comptes consolidés de la filiale et de facto ,l’interface entre le siège et la filiale de Total-Guinée basé à paris.

Pendant ces années ,M. Famoro 2 Camara a suivi plusieurs autres formations supplémentaires au compte de Total-Guinée : découvrir Groupe Total et RM Cameroun, Base de gestion budgétaire et financière à Paris, formation de consolidation Groupe Paris, Management des entreprises à Paris.

C’est en 2016 avec la création de l’Office National des pétroles sous la houlette de l’actuel ministre des hydrocarbures,M.Diakaria Koulibaly que Famoro2 Camara fût nommé directeur financier avant de devenir le directeur général adjoint de la même boite en 2019 à ce jour du 26 mars 2021 où il bénéficie de la confiance renouvelée du président de la République ,Alpha Condé en le nommant à la tête de la naissante société nationale de pétroles (SONIP).

Ce n’est pas tout et parallèlement à ses activités professionnelles, il est aussi chargé de cours de Contrôle de gestion et contrôle budgétaire (licence L3) depuis 2007 à l’université de Sonfonia où il a 14 promotions à son actif

A 42 ans, ce jeune connaisseur de l’écosystème pétrolier aura pour mission principale l’importation des Pétroles pétroliers et dérivés ,la vente des produits pétroliers et dérivés aux sociétés de distribution aux projets et secteurs stratégiques de l’Etat, la mise en place du stock de sécurité nationale, la prise de participation dans des projets de construction de raffinerie de pétroles et autres installations pétrolières/ gazières etc.

Ceci dit, ce produit fini de Total-Guinée et de l’ONAP qui est devenu le nouveau Directeur Général de la SONIP ne se méprend pas des urgences qui l’attendent. Il place au rang de priorité, la prise en compte de la satisfaction de la population par des actions fortes prônées par le président de la République.

