Qui est le colonel Moussa Camara, nouveau directeur général des Douanes ?

Le Général Toumany Sangaré, dorénavant ancien Directeur Général des Douanes, vient d’être remplacé par le Colonel Moussa Camara à la faveur d’un décret présidentiel que vient de signer le Président de la République. À la Direction Générale des Douanes guinéennes, rien ne sera comme avant, du moment où les nouvelles autorités prônent le savoir-faire. Qui est donc l’actuel patron de la Douane ?

Le Colonel Moussa Camara, natif de Siguiri, où il a passé un brillant baccalauréat (2ème de la République en mathématiques), est parti continuer ses études en Algérie après avoir bénéficié d’une bourse.

Au terme de ses études d’ingénieur informaticien, il est rentré en Guinée.

En 1993 à la faveur de l’informatisation de la Douane prônée par la Coopération française, les consultants français ont émis le souhait de recruter un homme à la hauteur, capable d’assumer la tâche.

L’objectif consistait à pérenniser l’informatisation de la Douane guinéenne après leur départ.

Un appel de candidature a été lancé à cet effet, que M. Camara a remporté sans coup férir.

Retenu, il a dirigé la section informatique de la Direction nationale des Douanes pendant deux ans, avant d’entrer pour 18 mois d’études dans une école financière française suite à un concours très serré.

Revenu au bercail, il reprendra service avant d’être affecté comme Directeur chargé de l’informatique et des statistiques. Poste qu’il occupera pendant 20 ans avant d’être nommé par le Colonel Mamadi Doumbouya à la tête de la Direction générale des Douanes, ce mercredi 20 octobre 2021.

Marié et père de quatre enfants, le Colonel Moussa Camara est réputé pour son intégrité et sa compétence : « J’ai étudié avec le Directeur Général des Douanes, en l’occurrence le Colonel Moussa Camara dans cette école financière française. Je retiens de lui un bon cadre, social, compétent et intègre. C’est quelqu’un sur lequel on peut compter du point de vue moralité », témoigne le Colonel Alpha Yaya Diallo, ancien Directeur Général des Douanes.

Par Sambégou Diallo