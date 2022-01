Qui est le nouveau président du CNT ?

Dr. Dansa Kourouma, après des études en médecine à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry puis à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal, s’est investi en toute humilité dans le service à autrui.

Fruit d’une expérience multidisciplinaire qui fit de lui, un jeune au talent de renom ; plutôt un des symboles de l’avancée démocratique du vaillant et glorieux peuple de Guinée ; il a, des années durant côtoyé et enrichi son parcours et capacités aux côtés des leaders et figures de proues de la société civile et du mouvement syndical, comme Sékou Ben Sylla, Hadja Rabiatou Diallo, Ibrahima Fofana, Bakary Fofana…

On ne peux ainsi, mieux être fier du choix de sa modeste personne, par le Colonel Mamadi Doumbouya, Président du CNRD, Chef de l’État, comme Président du CNT ; car l’homme est connu pour ses valeurs et détermination à défendre les acquis du laborieux peuple de Guinée. En témoigne son passage à la tête du Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéennes (CNOSCG). Il s’est illustré en rassembleur des guinéens de toutes obédiences politiques, religieuses et sociales.

Acteur incontournable des organisations de jeunesses de la République de Guinée et d’Afrique dès l’entame des années 2000, Dr. Dansa Kourouma a fait son chemin de militant pour une justice sociale, une société émancipée et une Afrique de plus en plus mieux gouvernée, dans un élan de développement durable effectif.

Marié et père de famille, Dr. Dansa Kourouma est incontestablement une fierté de l’école guinéenne. Sa lutte sans merci pour ses semblables, le fait trôner à ce jour au sommet de l’Instittution législative de la Transition guinéenne.

Que le Très Haut l’arme de courage, d’intelligence, d’attention, de santé, de persévérance et de lucidité, pour que le peuple de Guinée continue à bénéficier de son expérience et ses capacités dans sa noble mission. Ainsi soit-il !

Ibrahima Diallo

Journaliste et Écrivain.