Qui pour diriger la Primature ? L’AGSP publie les conclusions de son sondage, ce lundi

Le président de la République a été investi Mardi 15 décembre 2020 pour un mandat de six ans. Parmi les futurs chantiers imminents du Chef de l’Etat, figure en bonne place la constitution de son gouvernement et à la tête, la désignation d’un Premier Ministre. Ce dernier sujet intéressant tous les citoyens au-delà du microcosme journalistique et politique, l’AGSP a interrogé les Guinéens pour recueillir leurs avis et leurs préférences sur le choix de la personne à désigner à la Primature.

Retrouvez donc sur votre site, ce lundi, les conclusions du dit sondage.