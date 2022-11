Qui pour être à la tête de la délégation spéciale de N’zérékoré : le nom de Cécé Loua, sollicité par plusieurs citoyens

Après la dissolution du conseil communal en sa tête, Moriba Albert Délamou pour ‘’mauvaise gestion et détournement’’, le choix du futur locataire de la commune divise les citoyens. Mais pour beaucoup d’avis que nous avons recueilli, l’ancien Maire CéCé Loua semble être la personne qui incarne le profil que rechercherait les populations de N’zérékoré.

« Je pense que la mise en place de cette délégation spéciale doit obéir à beaucoup de critères. Il faut tenir compte de l’expérience de la personne qui sera à la hauteur de prévenir les conflits. Mais aussi la personne qui doit être choisie doit pouvoir faire face aux développements de la commune. Et moi je pense que le meilleur profil c’est CéCé Loua. Il a déjà été Maire dans la passé et sa gestion nous avions tous vécue. Donnons à César ce qui l’appartient’’, dira Mamady Doumbouya.

Même avis partagé par Paul Koulemou : ‘’il y a des jeunes certes, mais la ville de N’zérékoré est très sensible contrairement aux autres. Alors à mon avis, la gestion de cette commune doit être confiée à quelqu’un qui a de la sagesse et de l’expérience. Son premier passage a été très bénéfique pour la ville. Et sa gestion a été transparente.

D’autres pensent qu’il faut que ça soit de la société civile. C’est bien. Mais pour beaucoup de raisons, je crois que CéCé Loua est la meilleure personne pour moi. Il a réussi a posé beaucoup d’actes dans le temps pour le développement de la ville et la lutte contre l’insécurité.

Ce n’est pas un problème de considération personnelle, mais il faut mettre l’intérêt de la ville au-dessus de tout’’, dira ce citoyen.

De son côté, Lancéi Kourouma pense qu’une nouvelle figure peut être choisie. ‘’Il y a beaucoup de personnes aujourd’hui qui veulent devenir le maire. Mais primo, il faut donner la chance aux jeunes. En tout moi je veux quelqu’un qui sera disponible pour la prospérité de la ville. L’ancien Maire CéCé Loua, je l’admire aussi bien. Pendant son temps, il avait fait beaucoup. Et c’est quelqu’un qui traite tous les citoyens au même pied d’égalité’’, confie ce jeune.

Contrairement à ces prédécesseurs, François Zoglemou, lui il souhaite que le président de la délégation spéciale soit Mathieu Manamou, président de la société civile préfectorale de N’zérékoré.

‘’La personnalité de Mathieu pourra aussi bien faire l’unanimité selon moi. Il est là depuis longtemps et il connaît parfaitement les problèmes de la Ville. Et à chaque événement, il apporte les solutions qu’il faut pour apaiser les tensions. Les politiques oui, mais il faut voir du côté des organisations de la société civile. Je pense bien que c’est lui qui a été choisi par les organisations de la société civile. Et ce choix est le plus bon’’, indique ce citoyen.

Moussa Camara lui aussi n’est pas favorable à l’ancien Maire. ‘’Il a déjà été maire par le passé. Il faut donner la chance à d’autres personnes. Et pourquoi pas une femme. Ça sera aussi bien. On a eu une seule femme maire, Madeleine Théa. Et à son temps, elle avait réussi à faire avancer la Ville. Quand même moi je ne suis pas favorable au retour des anciens comme si il n’y avait pas d’autres personnes ressources’’, tranche-t-il.

Il faut rappeler que CéCé Loua avait été élu maire de la commune urbaine de N’zérékoré le 6 novembre au 10 juillet 2009, date à laquelle il a été remplacé pour des incompréhensions avec le chef de la junte Moussa Dadis Camara.

Amara Souza Soumaoro Correspondant à N’zérékoré

