Qui succèdera à l’écrivaine Ayobami ADEBAYO, Prix Les Afriques 2020 ?

🛑Communiqué de La CENE Littéraire🛑Le Comité de lecture vient de sélectionner les cinq romans finalistes qui concourront à l’édition 2021 du PRIX LES AFRIQUES. Il s’agit de (par ordre alphabétique) :

Fille, femme, autre de Bernardine EVARISTO (traduit de l’anglais par Françoise Adelstain), paru aux éditions Globe.

La danse du Vilain de Fiston MWANZA MUJILA paru aux éditions Métailié.

Les Jango de Abdelaziz BARAKA SAKIN (traduit de l’arabe par Xavier LUFFIN) paru aux éditions Zulma.

Les Lumières d’Oujda de Marc Alexandre OHO BAMBE paru aux éditions Calmann-Levy.

Mère à mère de Sindiwe MAGONA (traduit de l’anglais par Sarah DAVIES CORDOVA) paru aux éditions Mémoire d’encrier.

Le Prix Les Afriques récompense, depuis 2016, la fiction la plus importante de la littérature africaine et afrodescendante parue au cours de l’année précédant l’annonce du prix. Il est décerné annuellement, sur vote d’un Comité de lecture et ensuite d’un jury constitué de personnalités influentes issues du milieu littéraire africain.

Le Prix Les Afriques est doté:

d’un montant de 6’000 francs suisses,

d’une œuvre d’art d’une valeur de 3’500 francs suisses de l’artiste Momar SECK,

de l’achat des droits d’auteur pour la zone ” Afrique francophone” du roman primé si entente avec l’éditeur.

Le Comité de délibération des romans finalistes du Prix Les Afriques, édition 2021, était constitué de :

Philippe BONVIN (Suisse)

Jessica RATANGA – (Gabon/Luxembourg)

Cédric MOUSSAVOU – (Gabon/France)

Elisabeth MPINA – (Cameroun/ France)

Blaise SAMAKI – (Cameroun)

Héloïse HADEN – ( Togo/France – Présidente de séance).

Alain ATOUBA FOTI – (Cameroun / Espagne)

Natacha PEMBA – (Congo / Canada)



Pour La CENE Littéraire, Le 11 octobre 2021,

Flore Agnès NDA ZOA MEILTZ, Présidente