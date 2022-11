Quinzaine des Arts et de la Culture : le ministre Alpha Soumah ‘’Bill de Sam’’ annonce les couleurs de la 19è édition

La 19ème édition de la Quinzaine des Arts et de la Culture se tiendra du 8 au 23 décembre prochain sur toute l’étendue du territoire national sous le thème ‘’l’art et la culture au service de la paix et de la cohésion sociale’’.

L’annonce a été faite ce mardi 15 novembre 2022, par le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat au cours d’un point de presse qu’il a animé dans les locaux de son département sis dans la commune de Kaloum

A l’entame, le ministre Alpha Soumah ‘’Bill de Sam’’ a rappelé que la Quinzaine des Arts et de la Culture a été instituée en 1963 après que les compagnons de l’indépendance se soient rendus compte que la Culture est un facteur de cohésion sociale, de paix et qui crée de l’interaction intercommunautaire pour sortir quelque chose de positif.

« Au-delà de la cohésion sociale, avec le temps, la Culture est devenue aujourd’hui un facteur de création d’emplois et de richesse, notamment à travers les industries culturelles et créatives », dira le ministre.

Poursuivant, il dira que le thème retenu cette année est : ‘’L’Art et la Culture au service de la paix et de la cohésion sociale.’’ A l’en croire, ce thème n’est pas fortuit. « Parce que nous sommes dans une période très sensible. Nous sommes en transition. Alors, tout acte qu’on doit poser doit concourir à réunir les filles et fils de ce pays. C’est une activité qui va toucher les 333 sous-préfectures et les 33 préfectures de l’intérieur du pays, ainsi que les six communes et 136 quartiers de Conakry….»

Plus loin, il fera savoir qu’au cours de cette quinzaine, il aura 2300 spectacles de danses traditionnelles, 339 scènes pour environ 16 000 artistes : « Ça va être la plus grande manifestation artistique et culturelle de l’année », mentionne-t-il.

Pour sa part, Amine Touré, président du comité d’organisation est revenu sur les disciplines choisies. Selon lui, les disciplines qui ont été choisies sont celles qui ont un lien pour cette première phase, un lien avec le patrimoine. Parmi ces disciplines, le comité a choisi la danse patrimoniale, les percussions, la musique traditionnelle, le théâtre, la chorale et le récital.

Youssouf Keita