Rabat : Pr Koutoubou Sano reçu en audience par le Premier ministre marocain

Dr Saad Dine El Otmani , le Premier ministre et chef du gouvernement du Royaume du Maroc a reçu en audience, mardi, 13 janvier 2021, à sa résidence officielle, à Rabat, le Professeur Koutoubou Moustapha SANO, secrétaire général de l’académie internationale de la jurisprudence islamique de l’OCI (Organisation de la conférence islamique).

Le chef du gouvernement marocain a souhaité la bienvenue à son hôte, un frère et un ami de longue date. Il l’a félicité pour sa nomination à la tête d’une institution scientifique si importante et considérée comme la référence suprême des institutions de Fatwah au monde musulman. Aussi, a-t-il exprimé l’engagement du gouvernement marocain à soutenir tous les efforts de réforme visant à rendre l’académie plus efficace et plus dynamique.

De son côté, le Professeur Koutoubou SANO a mis à profit cette occasion pour remercier le roi Mohamed VI, son gouvernement et le peuple marocain pour tout le soutien dont l’académie a bénéficié depuis sa création jusqu’à à nos jours.

Il a également rassuré le chef du gouvernement de sa disponibilité et de sa détermination à renforcer davantage les relations de coopération entre l’académie et les institutions scientifiques du Royaume, à sa tête, le conseil scientifique suprême, présidé par Sa Majesté.

Enfin, le Professeur Koutoubou a remercié le chef du gouvernement pour l’accueil si chaleureux.

__________________________

Mediaguinee