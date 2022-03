Rackets dans les écoles à Siguiri : l’inspection préfectorale de l’Education monte au créneau

Les rackets dans les écoles battent leur plein à Siguiri. L’inspection préfectorale de l’éducation monte au créneau, à travers l’adjoint de l’inspecteur préfectoral de l’éducation de Siguiri, Mamoudou Keita, qui a tapé du poing sur la table pour condamner fermement ces pratiques. Cette situation dévoilée par la plupart des parents d’élèves a attiré l’attention des autorités éducatives.

Ce qui a amené l’IPE de Siguiri à adresser un courrier aux différents responsables des écoles dans le souci d’obéir aux règles édictées par le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation en Guinée. « Après la déclaration de la coordination préfectorale de l’APEAE, rapidement, j’ai fait une enquête de terrain sur la situation des rackets. Exactement, c’est une réalité. Il y a la majoration du prix des photos, la cotisation parentale et surtout les cotisations liées aux sports. Après constat, nous avons pris les dispositions. Toutes les écoles qui étaient dans cette situation ont retourné l’argent rapidement. J’ai la situation avec moi. Nous n’allons pas tolérer ça », a-t-il expliqué. Les parents d’élèves font part de leur désarroi. « Aujourd’hui, les parents d’élèves de Siguiri sont fatigués. Chaque année, on paie de l’argent, les photos, la cotisation parentale et tant d’autres. Nous demandons l’assistance du ministère de l’Enseignement pré-universitaire pour revoir l’évolution des écoles », ont-ils fait savoir.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601