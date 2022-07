[Radar] Le grand imam de Conakry est à Accra

L’imam de la grande mosquée Fayçal de Conakry Elhadj Mamadou Saliou Camara est dans la capitale ghanéenne. L’avion [vol commercial] qui transportait le chef religieux guinéen s’est posé jeudi sur le tarmac de l’aéroport international de Kotoka vers 1h du matin en provenance d’Abidjan.

Si l’on ignore encore la raison de la mission du chef religieux adulé et respecté, une source raconte que l’imam serait un invité VIP de son homologue d’Accra. Un voyage qui coincide avec l’arrivée le même jour à Accra du ministre des Affaires étrangères Dr Morissanda Kouyaté. Ce dernier, à la veille du sommet ordinaire de la Cedeao -consacré à l’examen de l’évolution de la situation en Guinée, au Mali et au Burkina Faso, trois pays théâtre de coups d’Etat- est entre deux avions et deux palais pour tenter de fléchir la position des chefs d’Etat en faveur de la junte au pouvoir en Guinée.

Tout comme l’archevêque de Conakry, Elhadj Mamadou Saliou Camara est très impliqué dans les missions de paix et de réconciliation en Guinée.

Bangaly Steve Touré, depuis Accra, Ghana