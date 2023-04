Radiation du colonel Mamadou Alpha Barry: son avocat promet d’attaquer la décision dès lundi devant la Cour suprême

L’avocat de l’officier incarcéré à la maison centrale pour “vol aggravé” par la justice promet d’attaquer l’acte du ministre de la défense nationale.

À en croire Me Salifou Béavogui, “un arrêté qui aurait été signé le 16 mars 2023 portant radiation des militaires et sur cette liste faisant état de radiation de 27 hommes habillés, le nom de Mamadou Alpha Barry occupe la 19 ème position”

Cet avocat précise ceci: “Il est bien précisé dans cet arrêté que suite aux décisions de juridiction militaire et en application de l’article 37 alinéa 3, le statut général des militaires, les militaires dont les noms et prénoms suivent sont radiés des effectifs des forces armées guinèennes”. Avant de rassuer: “cet arrêté, en concertation avec notre client, le colonel Mamadou Alpha Barry, sera immédiatement attaqué devant la chambre administrative de la Cour Suprême dès le lundi matin. Et pour cause l’article 37 indiqué est très clair, la radiation n’intervient sauf erreur de notre part après une condamnation définitive…”

Pour rappel, il faut retenir qu’après sa condamnation, Mamadou Alpha Barry avait indiqué qu’on l’empêchait de parler sans citer des noms. “Comme vous le constatez, je viens d’être condamné encore à 4 ans de prison et un an de sursis. Il n’y a pas de soucis. De toute façon, je m’attendais à ça. Il n’y pas de problème. Je ne citerai pas le nom de quelqu’un. Vous avez vu qu’on m’empêche même de communiquer parce qu’ils savent que je vais dire la vérité. De toute façon, tout le monde le sait”, avait-il confié.

A noter qu’ils sont en tout 27 personnes à être radiées des effectifs des Forces Armées guinéennes “suite aux décisions des juridictions militaires”.

Mamadou Yaya Barry