Rails démantelés en Guinée : un autre gros fake !!!

Avant la date fatidique du 16 février prochain, tous les coups sont permis en Guinée. Partisans et détracteurs de nouvelle Constitution se livrent une guerre de communication au style soviétique : mensonge, délation, trucage d’images, achat de conscience….

Le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) a plongé dedans, mardi. Mais, le dernier gros fake jamais servi jusqu’ici depuis le début des manifs politiques en Guinée a été l’oeuvre du FNDC qui a annoncé via les réseaux sociaux et les médias le démantèlement des rails à Kolaboui, une sous-préfecture de Boké. Et finalement, l’info qui a couru toute la journée s’est révélée fausse. En tout cas si l’on en croit Saadou Nimaga, secrétaire général du Ministère des Mines qui a parlé de “fakenews”.

« Les rails des chemins de fer utilisés par les sociétés minières ne sont nullement démantelés en Guinée ! C’est archi faux ! Mais a beau mentir qui vient de loin ! Facile de transformer son souhait en réalité. Mais impossible de le démontrer sans faire des fakenews en mentant de façon éhontée sur les réseaux sociaux, des images tronquées, montées pour créer la psychose ! Quelle tristesse ! Ceux qui souhaitent cela sont de pires ennemis du pays !

Nos rails sont intacts et bien protégés ! », a écrit M. Nimaga sur son compte Facebook.

Focus de Mediaguinee