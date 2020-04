Ramadan 2020 : le secrétaire général des affaires religieuses rappelle les mesures prises

Contrairement à l’année dernière, le Ramadan 2020 se déroule dans un contexte particulier lié à la propagation de la pandémie de coronavirus. En Guinée, les autorités religieuses ont pris des dispositions pour éviter la propagation de la maladie ravageuse.

C’est le secrétaire général des affaires religieuses, Aly Jamal Bangoura qui a fait lecture de ces dispositions ce jeudi 23 avril 2020 à la télévision nationale.

« Conscient du danger de cette maladie, et en respect des consignes fortes édictées par son excellence le Président de la République, le professeur Alpha Condé, je vous fais part des mesures ci-après :

1- Comme le rappelle notre religion, j’insiste sur le strict respect des mesures et gestes barrières édictées par les autorités sanitaires

2- Durant tout le mois de Ramadan, les fidèles sont invités à effectuer toutes les prières dans leurs concessions familiales et d’éviter les regroupements

3- Les musulmans sont conviés à se consacrer aux invocations, sacrifices, lecture du saint coran et autres actes d’adoration pour solliciter le pardon du seigneur à l’effet de nous soustraire de cette épreuve.

4- Le secrétariat général des affaires religieuses prendra toutes les dispositions pour animer le mois et assurer la diffusion des sermons et prêches via les médias publics et privés ainsi que les réseaux sociaux », a lu le secrétaire général des affaires religieuses.

Mohamed Cissé