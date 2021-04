Ramadan à N’zérékoré : jets de pierres signalés à kpama2, le pire évité de justesse…

Des heurts ont été signalés dans la soirée de ce samedi à N’yen kpama2 commune urbaine de N’zérékoré entre les communautés dans ce secteur très souvent en proie à des conflits intercommunautaires, a t-on appris auprès des habitants.

Selon les témoignages sur place, “c’est aux de 20 heures pendant que les fidèles musulmans étaient à la mosquée en train de prier qu’un inconnu aurait enlevé le chapement de sa moto, pour créer la nuisance sonore”. Et conséquence, les fidèles n’arrivaient plus selon, les témoins a écouter les versets coraniques de l’iman. Du coups, toujours à en croire les témoignages, “les gens qui sont dans la mosquée lui ont demandé de cesser des vas et viens devant la mosquée mais il a continué. Une mise en garde que ce dernier n’a pas respectée. Ce qui aurait irrité, poursuit un citoyen, les fidèles musulmans qui ont porté la main sur lui”. Ce qui aurait tourné aux affrontements entre les communautés qui se regardent en chien de faillance. Il aura donc fallu l’intervention du poste armé (PA) nstallé de ce côté et la CMIS pour calmer les tensions.

Déjà, il faut le rappeler qu’il y ab de cela 12 jours, des jets de pierres et même utilisation d’armes de fabrication locales avaient été signalés dans ce quartier réputé être une zone de tension, faisant un blessé entre communauté kpèlé et malinké. Nous y reviendrons !!!

Amara Souza Soumaoro Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

