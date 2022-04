Ramadan : Colonel Doumbouya à travers le FONDS continue de voler au secours des personnes nécessiteuses

Conscient que le mois de ramadan est un mois de piété et de partage, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya à travers le Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FONDS) continue d’assister les personnes nécessiteuses.

Ce jeudi 21 avril 2022, la ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des personnes vulnérables en compagnie du Directeur général du FONDS, Lansana Diawara et ses cadres techniques se sont rendus dans plusieurs mosquées pour procéder à la remise des vivres aux personnes nécessiteuses au nom du chef de l’Etat, Colonel Mamadi Doumbouya.

Ce périple a conduit la ministre et sa suite à la mosquée de Boulbinet, de Téménètaye et de Coronthie, dans la commune de Kaloum. Au niveau de ces mosquées respectives, d’importantes quantités de vivres ont été donnés aux fidèles musulmans nécessiteux.

A en croire au Directeur général du Fonds de développement social et de l’indigence, cette assistance se poursuivra un peu partout. « Nous avons pour un premier temps reparti les sacs de riz aux personnes à mobilité réduite (handicapés). Ensuite, le processus a continué puisqu’après, il y a en d’autres qui ont reçu des dons. C’est un don du président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya puisqu’il a estimé à travers sa gouvernance que la répartition de la richesse ne doit pas seulement profiter aux plus riches, c’est aussi aux plus faibles et aux plus diminues. Au lieu que les personnes vulnérables ou les personnes les plus nécessiteuses viennent vers nous, il (président de la transition) nous a instruit d’aller vers ces populations pour les traduire sa volonté politique, sa motivation dans le cadre de la répartition de la richesse mais également dans le cadre de la solidarité nationale. Alors, c’est ce qu’on fait et demain aussi, il y aura des orphelinats qui seront touchés un peu partout en Guinée à travers nos services déconcentrés », a précisé Lansana Diawara.

Poursuivant, il dira que leur ambition va au-delà de tout ça. « Même en période de soudure, le président de la transition a instruit que nous venions en apport pour apporter de l’aide aux citoyens. Donc, ce n’est vraiment pas une première et ça ne serait pas une dernière », a-t-il promis.

Pour sa part, la ministre dira que cette action est une suite logique de la répartition de vivres aux indigents et aux personnes nécessiteuses dans le cadre de la période que nous vivons ce mois-ci pour un peu accompagner les populations.

« La suite logique, c’est un peu l’œuvre de notre premier responsable qui nous a commis au niveau du département pour venir auprès de ces populations les plus nécessiteuses pour les aider à passer cette période de ramadan. Alors, nous avons fait les mosquées de Boulbinet (mosquée chauffeur), Téménètaye et Coronthie. On avait annoncé que ces remises de vivres allaient continuer. Donc aujourd’hui, c’est une nouvelle étape que nous venons de faire, nous allons aussi continuer dans les autres communes dans les jours à venir. Nous remercions le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya et le Premier ministre, chef du gouvernement. Je voudrais aussi remercier tous les cadres de la direction générale du Fonds du développement d’indigence qui ne ménage aucun effort pour vraiment accompagner la ministre que je suis pour traduire en réalité les vœux de notre président pour les populations », a mentionné la ministre Aicha Nanette Conté.

Heureux de ce geste présidentiel, les bénéficiaires ont prié pour la paix et la quiétude sociale dans le pays.

« Nous prions pour ce pays et nous continuerons à le faire parce qu’il est notre bien commun. Grand merci au président de la transition pour ce geste hautement significatif pour nous », dira entre autres l’imam Sylla de la mosquée de Téménètaye.

Youssouf Keita