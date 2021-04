Ramadan et covid-19 : Aly Jamal (SGAR) décide d’écourter le temps des fidèles dans les mosquées

Le Ramadan 2021 est là. Dans une interview qu’il a accordée aux médias ce lundi 12 avril 2021 à son bureau du centre islamique à Donka, le secrétaire général des affaires religieuses (SGAR) Elhadj Aly Jamal Bangoura, a déclaré que compte tenu de la pandémie de Covid-19 qui assaille la Guinée depuis une année déjà, il a été demandé à tous les démembrements des affaires religieuses de veiller au respect strict des mesures barrières édictées par les professionnels de la santé

« Nous, au niveau des lieux de culte, on avait jugé utile d’imposer certaines mesures qui vont contribuer à la sauvegarde de l’être humain pendant le mois de Ramadan. On a exigé le lavage des mains, le port des masques et l’observation de la distanciation sociale. Alors on a demandé à nos Imams d’observer le contexte que nous traversons maintenant avec la pandémie de Covid-19, en dirigeant les prières d’écourter cette période. Même les sermons de vendredi, comme c’est le secrétariat Général des affaires religieuses qui les rédige, on a tenu en compte le temps que les musulmans passent dans les lieux de culte», a-t-il déclaré.Comme tous les ans le prix des denrées augmente sur le marché. A ce sujet, Elhadj Aly Jamal parle de la mise en place d’une commission de sensibilisation« On a mis en place une commission de sensibilisation des oulémas de Guinée qui vont procéder à des activités de sensibilisation, d’information et de formation des Imams afin de prêcher les bonnes manières qu’un bon musulman doit adopter pendant ce mois de jeûne parce que c’est des opportunités auxquelles nous exhortons tous les musulmans de profiter pour gagner la grâce et le pardon de Dieu », affirme-t-il.En ce qui concerne l’alerte pour le début du mois saint, Elhadj Aly Jamal attend que le croissant lunaire soit vu en Guinée ou dans l’un des pays frontaliers.

Maciré Camara