Ramadan : la FOTIKAD vole au secours de plusieurs familles en Guinée forestière

Initié par la Fondation Tidiane Koita pour la paix et le développement (FOTIKAD), le programme de distribution des vivres aux familles démunies en ce mois béni de ramadan se poursuit un peu partout dans le pays.

Dans les préfectures de Beyla, Macenta et N’zérékoré dans la région forestière, ce sont les représentants de ladite fondation qui viennent de procéder à la remise officielle d’une importante quantité de riz, des motos et des forages aux ayants-droits. Cet acte hautement humanitaire vise essentiellement à soulager de nombreuses familles musulmanes en ce moment de pénitence.

Dans la préfecture de Macenta, ils sont nombreux les fidèles musulmans à bénéficier de cette assistance sociale. Et le geste est vivement salué par ces bénéficiaires à juste valeur.

A N’zérékoré, ce sont les membres de l’UNOG (Union Nationale des Orpailleurs de Guinée) qui ont reçu des vivres et des non vivres en ce mois de pénitence. Car, l’ambition du président de la FOTIKAD et président de l’UNOG est de consolider l’union et la concorde entre les acteurs de cette faitière.

« Grâce à notre brillant président Elhadj Tidiane Koita, nous avons reçu des dons ici en Guinée forestière. Ce n’est pas que du riz, il nous a offert trois (3) forages dont un Macenta, un pour Beyla et l’autre N’zérékoré. Il en est de même pour trois (3) motos. C’est ce don que nous distribuons aujourd’hui », a expliqué Amaragbè Camara, président de l’union des orpailleurs de la Guinée forestière.

A l’image donc de N’zérékoré et Macenta, Beyla a aussi bénéficié d’un appui particulier de ladite fondation. Il s’agit du riz pour les fidèles musulmans.

Youl Keita