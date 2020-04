Ramadan : l’ambassadeur de Guinée au Mali fait un don de vivres à ses compatriotes de Bamako

En ce mois saint du Ramadan, l’ambassadeur de la République de Guinée au Mali fait un don de vivres à la communauté guinéenne. Ce geste du diplomate guinéen ne concerne que les vieilles personnes des quatre régions naturelles représentées à Bamako, selon l’ambassadeur joint au téléphone.

« Oui, j’ai donné quelque chose au président de la communauté guinéenne pour partager aux différents sages des quatre régions naturelles. Nous sommes habitués à le faire chaque mois de carême » précise-t-il.

Ce geste est salué par la plupart de ressortissants guinéens vivant au Mali.

Selon ce jeune nommé Kaba : « Ce que son excellence vient de faire surtout en ce mois de carême et de confinement, cela montre qu’il se fait de souci pour les ressortissants guinéens. On sait qu’il aime les Guinéens mais nous prions Dieu qu’il continue comme ça. »

Des dizaines de nos compatriotes sont en prison dans la capitale malienne. Des démarches seraient en cours pour leur libération.

Le Consul Namory Magassouba a évoqué leur cas. « L’ambassadeur n’a pas fait seulement que de donner des vivres aux Guinéens, mais nous entamons quelque chose depuis un certain temps. Nous avons plus trois cents Guinéens détenus à la prison centrale de Bamako, nous les avons visités. Certains sont innocents, mais je sais que nous sommes sur la bonne voie pour les libérer. Nous avons pris un avocat pour eux, pour le moment on ne peut rien vous dire, mais tout ce que nous connaissons, ils retrouveront leur liberté. »

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)