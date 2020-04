Ramadan : le GOHA accuse le gouvernement d’être à la base de l’augmentation du prix des denrées alimentaires

A quelques jours du début du jeûne (musulman), les Guinéens assistent à une flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché. Pour le groupe organisé des hommes d’affaires (GOHA), cette situation n’est pas imputable aux commerçants mais plutôt aux autorités du pays.

Dans un communiqué publié ce mercredi 22 avril 2020, le GOHA qui regroupe l’essentiel des commerçants guinéens, précise que cette augmentation est due aux mesures drastiques prises par le gouvernement contre la pandémie de Covid-19.

« À la veille du Ramadan, mois de pénitence, de recueillement et d’abstinence, le Groupe Organisé des Hommes d’affaires (GOHA), fait un constat amer sur les conditions de vie des populations guinéennes. D’entrée de jeu, le GOHA tient à préciser à l’opinion nationale que l’augmentation des prix des denrées et des tarifs de transport n’est en aucune manière imputable aux opérateurs économiques. Des facteurs objectifs et des mesures inappropriées des décideurs sont à la base de cette situation regrettable », peut-on lire dans le communiqué.

Dans la même lancée, le GOHA prévient d’une détérioration de la situation si rien n’est fait par les autorités pour venir en aide aux populations.

« Face à la limitation des activités économiques et la limitation de la circulation, la situation risque de devenir chaque jour plus précaire si des mesures urgentes ne sont pas prises. Pourquoi nos dirigeants n’empruntent-ils pas les exemples judicieux et réalistes des États voisins : offrir gratuitement les denrées de premières nécessité aux populations les plus démunies. Aujourd’hui la propagation de la pandémie est plus accélérée en Guinée que dans la plupart des États voisins, mais ces pays, comme le Sénégal, sont en train de venir en aide de manière significative à leurs populations à travers une distribution gratuite de produits de consommation », indique le GOHA.

