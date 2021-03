Ramadan : le Goha exhorte les commerçants à ne pas augmenter les prix des denrées (déclaration)

Fidèle à sa tradition, le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA) profite de l’approche du saint mois de ramadan pour lancer une invite aux opérateurs économiques guinéens en particulier et à toute la population en général, afin que nous restions solidaires, face à cette période qui souvent, occasionne un surplus de dépenses.

C’est vrai que la mauvaise gestion instaurée et perpétuée par le régime d’Alpha Condé a appauvri la majorité de la population et par la même occasion rendu la vie chère en Guinée ;

C’est vrai que la fermeture prolongée et inexplicable des frontières décidée par Alpha Condé a compliqué l’approvisionnement des populations en certains biens de première nécessité ;

C’est vrai que la gabegie financière de ce régime a entrainé une dépréciation du franc guinéen, ce qui impacte considérablement le pouvoir d’achat du citoyen.

Toutefois, nous devons rester solidaires face à ce régime irresponsable pour faire face à cette période de pénitence et de sacrifices. C’est pourquoi le GOHA sollicite des commerçants patriotes le maintien des prix des denrées de première nécessité à leur prix actuel, à défaut de les réduire.

Cette demande acceptée, permettra à nos compatriotes de mieux accomplir leurs obligations courant le mois de ramadan. Ayez à l’esprit que toute perte subie à cause d’Allah est rétribuée au centuple.

Mettons à profit ce mois saint de ramadan pour implorer Allah le tout puissant afin qu’il nous débarrasse de tout ce qui peut constituer un obstacle au développement harmonieux de notre pays.

Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens

Ce 27/03/ 2021

Chérif Mohamed Abdallah Haidara

Président du GOHA