Ramadan : le groupe Fréquence Médias donne le sourire aux 576 pensionnés de la Cité Solidarité, à Taouyah

Ce sont 108 familles qui vont bénéficier des retombées de cette toute première campagne de collecte de denrées alimentaires, déclenchée pendant ce mois Saint de Ramadan. La démarche vise à assister ces compatriotes en ces moments aussi difficiles, mais aussi après Ramadan à en croire les donateurs qui comptent pérenniser cette initiative.

« Le groupe Fréquence médias a voulu mettre à profit, sa notoriété, sa crédibilité pour mobiliser des vivres au profit de nos compatriotes dans le besoin et qui, pendant ce mois Saint de Ramadan et même après, auront toujours besoin d’assistance pour les aider à passer ces moments difficiles. Alors cette cité, rien que par son nom, reste un endroit indiqué pour lancer la compagne de remise de ces vivres que nous avons collectés. Au fur et à mesure que les bonnes volontés vont se manifester, nous allons également en faire bénéficier à ses orphelinats et à d’autres endroits qui en ont besoin. C’est le lieu pour nous de lancer d’ailleurs un appel à tous ces gens qui ont reçu les courriers de la part de Fréquence médias et d’autres qui n’en ont pas reçu, de manifester librement leur intention et s’associer à cette campagne, puisque sa réussite garantira certainement la pérennisation de cette initiative, pour que le mois de Ramadan prochain, et pourquoi pas entre deux mois de Ramadan, pour que nous puissions être encouragés à demander l’apport des Guinéens qui peuvent le faire pour aider à exprimer à nos compatriotes démunis afin de pouvoir faire face aux nombreuses difficultés quotidiennes de la vie, auxquelles ils sont confrontés», a confié au nom de son DG, le Directeur général adjoint de l’information à Fim FM, M. Talibé Barry.

En recevant ce don, le Directeur général de la Cité Solidarité a d’abord salué l’initiative. M. Falaye Camara s’est dit réjoui du sérieux qui caractérise le groupe Fréquence médias et du choix porté sur cette cité.

« Déjà hier, nous avons reçu dans cette cité, votre frère Ibrahima Kalil Diallo, qui nous a annoncé votre venue d’aujourd’hui à 12 heure. C’est exactement ce qui a été fait. Nous vous disons donc merci pour le sérieux que vous avez actuellement. Alors au nom des 756 pensionnés qui vivent dans cette cité, au nom du département de la Promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables et au nom de la madame Nanette Conté, ministre de l’Action sociale, je vous dis merci pour ce geste. S’il y avait un autre mot, je l’aurais prononcé. Du fond du cœur, merci infiniment», a-t-il mentionné.

Au nom des bénéficiaires, Mamadou Saliou Barry, a confié que penser à eux parmi tant d’autres personnes démunies vivant dans les cités aussi bien à Conakry qu’à l’intérieur du pays est une note de satisfaction. C’est pourquoi il a tenu à témoigner toute sa gratitude à l’ensemble du groupe Fréquence médias.

« Je vous remercie très sincèrement pour ce grand don. On a vu beaucoup de sucre, du riz et bien d’autres choses. Les mots nous manquent mais nous prions vraiment le bon Dieu afin de vous restituer au centuple».

Cette initiative qui est à sa première phase selon les donateurs, va se poursuivre dans les prochains mois, que ce soit en période de Ramadan ou pas, ceci pour le bonheur des personnes à mobilité réduite.

Sâa Robert Koundouno