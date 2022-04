Ramadan : le PDG-RDA organise une rupture collective avec la presse

Conscient que le mois de ramadan est un mois de piété et de partage, la direction nationale du Parti Démocratique de Guinée-Rassemblement Démocratique Africain (PDG-RDA) a convié ce mardi 19 avril 2022, certains organes de presse pour une rupture collective. Ce, au nom du Camarade Mohamed Touré, secrétaire général dudit parti (PDG-RDA).

C’était au Chapiteau du Palais du Peuple en présence de quelques responsables du parti dont l’honorable Oyé Béavogui, secrétaire général par intérim.

Selon la responsable de communication du parti, cette invitation s’inscrit dans le cadre de la bonne collaboration qui existe entre le parti et la presse dans sa totalité.

« Cette invitation à la rupture de jeûne que nous avons sollicité au niveau de tous les journalistes qui travaillent avec nous, c’est vraiment pour leur remercier et leur dire grand merci. Parce nous avons depuis longtemps une frange collaboration avec tous ces médias qui sont au quotidien avec nous malgré nos maigres moyens. Parce que tout le monde sait que le PDG-RDA n’a pas de moyens, mais nous avons la dignité et nous faisons tout avec le peu que nous avons. L’accompagnement de la presse n’a pas de prix. C’est pourquoi nous tenons à remercier toute la presse pour le travail bien fait. Avec ce mois de ramadan qui est un mois de partage, d’amour et d’amitié, nous avons souhaité que vous (journalistes) veniez partager ces petits plats avec nous. Sincèrement, nous vous disons grand merci », dira en substance Tantie Dédé.

Quant au secrétaire général par intérim, il fera savoir que cette invitation est une forme de reconnaissance et de gratitude à l’égard de la presse guinéenne et même internationale.

« Il faut reconnaitre que la presse est la cheville ouvrière qui, pratiquement fait fonctionner les partis politiques. Et au-delà, le PDG-RDA certes, nous avons notre dignité, nous avons nos petits moyens mais il faut dire que nous sommes ce que nous sommes grâce à la presse. Nous, nous ne sommes que des hommes de façade. Mais en réalité, ceux qui nous fabriquent, ceux qui font véhiculer les messages et qui nous aident à mobiliser et conscientiser le peuple là au nom des idéaux du responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, c’est bien les journalistes. Le ramadan est un mois de pénitence, de pardon et de partage. Donc il est normal par devoir de redevabilité qu’on puisse au moins avec le minimum partager cette rupture collective avec la presse guinéenne », dira entre autres Oyé Béavogui, avant de remercier l’ensemble des invités au nom du secrétaire général du parti.

Youssouf Keita