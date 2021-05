Ramadan : pas de prières collectives des dix derniers jours dans les mosquées, en Guinée

Nous venons de l’apprendre. Les prières des dix deniers jours -à la recherche de la nuit du destin- sont interdites dans toutes les mosquées de Guinée. Ainsi en a décidé le Secrétariat général des Affaires religieuses (SGAR) en concertation avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anss). Un communiqué annonçant la nouvelle est en cours de rédaction au SGAR.

Selon un islamologue interrogé par BBBC, “durant les dix derniers jours du mois de ramadan, le prophète et ses compagnons se consacraient entièrement à l’adoration de Dieu, au repentir et aux prières afin qu’Il concrétise leurs aspirations les plus chères”

A l’en croire, cette adoration est une pratique prophétique hautement recommandée qui s’appelle “sunna mouakkada”.

“Les 10 premiers jours si vous les jeûnez, vous avez sa miséricorde. Les dix jours qui suivent, vous les jeûnez, Dieu vous pardonne vos pêchés. Et les dix derniers jours, si vous les jeûnez, Dieu vous agrée au paradis”, a dit Mansour Sy Cissé.

Focus de Mediaguinee