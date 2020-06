Retour des Guinéens bloqués au Sénégal : le GOHA craint que l’ambassade de Guinée ne falsifie la liste

Le rapatriement annoncé des Guinéens bloqués à Dakar à cause de la pandémie de Covid-19 sent la magouille aux yeux du Groupe organisé des hommes d’affaires (GOHA). Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 17 juin, cette structure dirigée par Mohamed Chérif Abdallah accuse l’ambassade de Guinée à Dakar de dresser une liste de personnes à rapatrier différente de celle préalablement établie.

“Le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA) informe le ministre des Affaires Etrangères que jusqu’à présent l’organisation des femmes guinéennes bloquées à Dakar, à cause de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement, n’a pas été contactée ni par le Ministère ni par notre ambassade à Dakar. Pourtant, le GOHA a appris que l’ambassade de Guinée à Dakar a commencé les formalités de rapatriement des Guinéens bloqués à Dakar sur la base d’une liste incomplète et qui risque d’être falsifiée. Nous demandons au ministre des Affaires Etrangères de demander à l’ambassade de Guinée à Dakar de vouloir bien travailler sur la base de la liste complète dressée par l’organisation des femmes et le GOHA”, peut-on lire dans cette déclaration.

Près de 400 personnes sont bloquées dans la capitale sénégalaise à cause de la fermeture des frontières et autres mesures prises pour lutter contre la Covid-19. Le GOHA qui a plusieurs fois accusé l’État guinéen d’abandonner ces citoyens bloqués dans d’autres pays en cette période de pandémie, lance un appel aux organisations internationales de défense des droits humains.

“Le GOHA lance un appel pressant à l’ensemble des organisations des droits de l’homme pour qu’elles s’occupent du dossier de l’ensemble des Guinéens bloqués à travers le monde, pour que l’Etat Guinéen assume sa responsabilité en vue de leur rapatriement”.

Thierno Sadou Diallo

626656539

+224 662 76 75 74