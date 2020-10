Rapport conjoint Cedeao, Ua et Onu : la Ceni encouragée à afficher le fichier électoral et les procès-verbaux

Contact

Après plusieurs semaines à Conakry pour contribuer au bon déroulement d’une élection libre, transparente et crédible, la Commission mixte de la CEDEAO, Ua et Onu a rendu dans la soirée de ce vendredi, les conclusions de leur démarche en faveur d’une élection sans violences en Guinée.

La mission de cette commission conjointe était d’échanger avec les toutes les parties en vue de garantir une élection crédible, transparente, inclusive et sans violence le 18 octobre prochain. Elle est composée d’experts venus des pays comme le Ghana, le Burkina Faso et des organisations citées plus haut.

Dans cette déclaration lue par le général Francis Béhanzin, chargé des affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, la mission est revenue sur les démarches entreprises à Conakry. Ce, après avoir été reçue par le président de la République, le professeur Alpha Condé.

« La mission conjointe a tenu des consultations avec plusieurs acteurs et parties prenantes politiques en Guinée. Notamment le ministre des affaires étrangères et des guinéens à l’étranger, le ministre de la sécurité et de la protection civile, le groupe des ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO accrédité en Guinée, les membres du groupe des G5, les ambassadeurs d’autres pays, les partis politiques membres de la coalition au pouvoir, l’opposition républicaine, la Coalition des candidats de l’opposition, les organisations de la société civile sous l’égide du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), les chefs religieux et les associations des femmes et les jeunes.

La mission conjointe a également tenu des consultations avec la commission Nationale Indépendante (CENI), la Haute Autorité de la Communication (HAC) et la Cour constitutionnelle sur l’état de préparation de l’élection présidentielle du 18 octobre », a-t-il dit.

Poursuivant, la délégation a appelé les forces de l’ordre au professionnalisme, et la CENI, à consulter les parties prenantes au processus, également afficher le fichier électoral et les procès-verbaux.

« La commission conjointe a exprimé sa vive préoccupation par rapport au manque de confiance entre les acteurs. Elle a condamné fermement les violences et les discours haineux, ethniques, en particulier susceptibles d’encourager des violences. La mission conjointe a exprimé ses condoléances aux familles des victimes de ces violences. Elle demande aux autorités de chercher les responsables et d’engager des poursuites contre les auteurs de ces actes. La mission a, par ailleurs, encourager les autorités à sécuriser le processus électoral tout comme la protection de l’intégrité physique des candidats et de leurs militants avant, pendant et après le scrutin. Et plus largement au respect des droits de l’homme. Elle appelle à la nécessité du dialogue entre les candidats et les acteurs politiques, ainsi que la signature urgente d’un code de bonne conduite avant l’élection et de s’abstenir d’annoncer les résultats avant les organes chargés de le faire selon la loi.

La mission conjointe, appelle les forces de sécurité à agir avec professionnalisme, pour la sécurisation de l’élection et d’éviter l’excès excessif de la force.

La mission conjointe demande aux candidats et tous les acteurs politiques y compris la CENI, à respecter strictement le protocole sanitaire lié à la Covid-19 tout au long du processus électoral. Elle encourage la CENI à poursuivre les rencontres avec les différentes parties pour des solutions sur des points, notamment l’affichage du fichier électoral, et les procès-verbaux issus du scrutin. La mission conjointe a informé du déploiement à nombre suffisant, des observateurs de la CEDEAO et de l’Union Africaine dans les prochains jours à Conakry et de contribuer afin de contribuer à une élection crédible et transparente » a dit entre autres le Général Francis Béhanzin.

Mohamed Cissé