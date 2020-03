Rapport de la Cedeao : ‘’dans les pays normaux, le président et sa CENI devaient démissionner’’ (Faya)

Le président du Bloc Libéral (BL) n’est pas surpris du rapport produit par les experts de la Cedeao sur le fichier électoral guinéen.

Faya Lansana Millimouno qui a accordé une brève entrevue à Mediaguinee, estime que dans les normes, après un tel rapport accablant, le président de la république et CENI auraient démissionné.

“Quelle que soit la profondeur du trou dans lequel tu mets la vérité, elle finit toujours par être à la surface. Je suis tout simplement déçu pour mon peuple, parce que tout cela est en train d’être fait au préjudice du peuple, parce que ce sont des fonds qui sont en train d’être dilapidés pour un travail qui doit encore être repris, c’est ça le mal. Dans les pays normaux, et le président et sa CENI devaient complètement démissionner.

Le rapport ne nous surprend pas, c’est le contraire qui nous aurait surpris”, a-t-il dit tout en pointant du doigt les membres de la CENI qui, selon lui, devraient rendre le tablier.

“Nous avons simplement relevé ce qui méritait d’être relevé. Nous demandons une fois de plus, le départ d’Alpha Condé parce qu’il est en train de dilapider les fonds publics. Le président et les membres de la CENI doivent tous partir parce que ce sont des milliards et des milliards de fonds publics qu’ils ont dilapidés et au même moment, l’école n’étudie pas, à cause du manque du salaire des enseignants”, a estimé le leader du BL.

Thierno Sadou Diallo

