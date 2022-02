Rapports publics de la Cour des comptes : « dans certains cas, les dispositions du code des marchés n’ont pas été respectés » (Diaré)

Le président de la cour des comptes a remis ce jeudi, 24 février, quatre (04) rapports publics annuels au président du Conseil national de la transition (CNT). Ces rapports portent sur les exercices de 2017, 2018, 2019 et 2020.

Selon le président de la cour des comptes, les quatre (04) rapports portent principalement : « Sur le rappel de quelques missions, attributions et organisation de la cour des comptes, l’élaboration d’un manuel de procédures et huit guides de contrôle, l’apurement des arriérés juridictionnels des comptes des 13 comptables principaux de l’État, de 67 agents comptables des Établissements Publics Administratifs et 24 receveurs communaux des collectivités locales. Le contrôle de la gestion d’une vingtaine d’entités publiques (services administratifs, EPA, communes urbaines et rurales, entreprises publiques), le contrôle des comptes de campagne des élections communales du 04 février 2018, des contrôles thématiques, la certification des formulaires de déclarations de recettes des sociétés minières dans le cadre de l’ITIE, la prestation de serment de certains comptables publics, etc… »

A en croire Mohamed Diaré, les rapports prouvent que dans certains cas, les dispositions du code des marchés n’ont pas été respectés et dans d’autres cas, il y a des interrogations à se poser sur la gestion publique.

De son côté, le président du CNT a admis que son institution fera bon usage des rapports.

Par ailleurs, Dansa Kourouma a demandé à la cour des comptes de : « travailler en concert avec le CNT dans le respect des séparations de des pouvoirs mais en mettant un accent particulier sur la collaboration entre les pouvoirs, pour que l’action publique puisse être assainie pendant cette période, et d’ailleurs, pour qu’on puisse aller vers le changement total des pratiques et même des paradigmes dans la gouvernance publique en Guinée. Parce que, ça fait partie des chantiers phares de la transition »

Sadjo Bah