Rareté de carburant à N’zérékoré : le directeur régional des hydrocarbures menace de sévir contre les récalcitrants

Apparemment la décision du gouvernement guinéen d’augmenter le prix du pétrole n’est pas sans conséquence dans le pays. En effet, ce sont aujourd’hui plusieurs gérants de stations mais aussi des citoyens qui sont en train de stocker ce produit pour gagner plus de bénéfices en cas d’augmentation du prix.

A N’zérékoré, déjà la crise se fait sentir dans la ville. Sur les 15 stations que compte la ville, il n’y avait que trois (3) qui fonctionnaient le week-end. Dans les peu de stations qui fonctionnent, ce sont les fils d’attente qui sont formés par les clients.

Face à cette situation, le Directeur régional des hydrocarbures menace de faire appliquer la loi conforment au communiqué de son ministre.

« Ce qu’on a constaté, c’est que certaines stations avaient arrêté le service. Hier soir, sur les 15 stations dans la Ville de N’zérékoré, on a remarqué qu’il n’y avait que trois (3) qui fonctionnaient. C’est pourquoi tout de suite, les gérants des stations ont été convoqués par ma direction. Et les dispositions ont été prises dans l’immédiat en interpellant tous mes inspecteurs pour leur dire de faire la situation des stations dans leurs différentes préfectures. Lorsque nous allons constater qu’un gérant arrête ces activités, on a la possibilité de jauger les cuves. Et comme çà, il subira la sanction. Là on ne passera pas à côté. Ce lundi, vous avez été témoin de ce qui s’est passé sur le terrain. J’ai intimé les gérants qui n’ont pas travaillé de reprendre le service immédiatement », indique Yacouba Traoré.

Une sortie du Directeur des hydrocarbures qui commence à avoir des effets puisqu’à cette heure, nombreuses parmi ces stations ont repris le travail, même si le litre continue d’être vendu sur le marché noir entre 10 à 12 000 franc guinéens.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

+224 621941777