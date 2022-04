Ratoma : Alpha Oumar Sacko, le nouveau maire a pris ses fonctions

Alpha Oumar Sacko a été installé officiellement dans ses fonctions de maire de la commune de Ratoma. La cérémonie d’installation a eu lieu ce jeudi 21 avril 2022 dans la salle de l’état-civil en présence de tous les vices maires et chefs de quartier de la commune de Ratoma. En l’absence de la gouverneure de Conakry, c’est Siba Zogotamou, Directeur de cabinet au gouvernorat qui a procédé à ladite installation.



Selon Siba Zogotamou, conformément aux dispositions du code révisé des collectivités locales en République de Guinée, Alpha Oumar Sacko qui était jusque-là 1er vice-maire de la commune de Ratoma peut occuper la place du maire en l’absence de ce dernier grâce au principe de décalage.

.« Dans le code des collectivités révisé, il y a les articles 242 et 243 qui consacrent le principe de décalage. Aujourd’hui nous avons au niveau du conseil communal les vices qui par ordre de succession peuvent prendre les fonctions de maire et de 1er vice-maire, 2ème vice-maire et ainsi de suite. Donc suivant le principe en la matière, le 1er vice-maire monte automatiquement à la place du maire de la commune de Ratoma », a déclaré M. Zogotamou avant de déclarer solennellement Alpha Oumar Sacko maire de la commune de Ratoma.



Prenant la parole, le nouveau maire de Ratoma Alpha Oumar Sacko qui a appelé à la cohésion sociale et au travail d’équipe, s’est engagé à poursuivre les réformes déjà entamées« Je viens à la tête de notre conseil communal à une période d’exception, qui nous appelle à une cohésion sociale, un travail d’équipe et une synergie d’action pour réussir l’objectif que nous-nous sommes fixés, la culture de la paix, la solidarité et le développement de notre commune, au bénéfice de nos mandants.Mesdames et MessieursJe suis conscient du fait qu’il sera difficile de remplacer un Maire de la trempe comme l’illustre défunt.Je mesure également l’ampleur de la responsabilité qui m’incombe désormais et je sais que les défis sont énormes et les attentes des populations grandissantes.C’est pourquoi, convaincu que l’implication et la participation de tous sont la clé de la réussite, je tends une main franche à chacun et à tous, pour relever ensemble ces défis et réussir à mettre en œuvre les projets de développement de notre commune, pour le plus grand bien de nos populations.En ce qui me concernes, je m’engage à poursuivre les reformes déjà entamées, pour une bonne gouvernance locale avec toutes les parties prenantes », a-t-il assuré.Pour terminer, il réitère son engagement « à accompagner le CNRD sous la conduite du Président du CNRD, Président de la Transition, Chef d’Etat, Chef des Armés, dans ses initiatives d’unités, de paix et de développement ».



Notons qu’à partir de cet instant, l’exercice communal de Ratoma se comporte comme suit : Alpha Oumar Sacko maire de la commune de Ratoma ; 1ère vice-maire Hadja Mariama Ciré Barry, 2ème vice-maire Elhadj Faya Touré, 3ème vice-maire Marguerite Camara, 4ème vice-maire Mamoudou Diallo, 5ème vice-maire Abdoul Salam Sow et 6ème vice-maire Ahmed Ibrahim Barry.

Maciré Camara

+224 628 112 098