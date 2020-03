Ratoma : les citoyens de Kaporo-rail confinés chez eux, empêchés de voter 

Alors que ce dimanche 22 mars 2020 a été décrété comme jour de vote pour le double scrutin législatif et référendaire sur l’ensemble du territoire national, certains quartiers de Conakry n’y prennent pas part. C’est le cas de Kaporo-rail Citadelle dans la commune de Ratoma où les habitants se sont vus obligés de rester chez eux. Motif, depuis le matin des échauffourées ont éclaté dans le quartier provoquant une rixe entre manifestants et forces de l’ordre.

Un tour dans la zone, nous avons pu observer des barricades à certains endroits, des jeunes groupés dans certains coins, des tirs de sommation visant à dissuader les manifestants mais aucun bureau de vote. Selon ce résident qui a requis l’anonymat, tous les bureaux de vote de son quartier ont été saccagés

« Nous ne savons pas comment voter. On est bien munis de nos cartes d’électeur. Personne n’a voté chez moi ici. On ne sait pas où voter car il n’y a pas où voter. Ils ont déplacé les bureaux de vote et ils sont partis saccager là-bas aussi », a-t-il affirmé déçu.

À noter que plusieurs tirs de sommation ont retenti dans le quartier pendant que nous y étions mais malheureusement nous n’avons pu déterminer leurs provenances.

Maciré Camara