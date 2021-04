RD Congo : Nicolas Kazadi, un grand ami de la Guinée, nommé ministre des Finances

Le 15 février 2021, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a nommé Jean-Michel Sama Lukonde au poste de Premier ministre. Mais c’est le 12 avril dernier que les membres du nouveau gouvernement ont été nommés. Une équipe gouvernementale qui aura pour priorités : la sécurité, la santé, l’enseignement, la justice, l’agriculture, la pêche, l’élevage, l’économie, le processus électoral, les infrastructures et le numérique.

Pour occuper le poste stratégique des Finances, le chef de l’Etat et son Premier ministre ont porté leur choix sur un grand ami de la Guinée, Nicolas Kazadi Kadima Nzuji. Un choix unanimement salué par les observateurs de la scène politique congolaise.

Natif de Kinshasa, élevé dans une famille de l’élite universitaire et politique de l’époque, Nicolas Kazadi, après une première année passée à la faculté des sciences économiques à l’université de Kinshasa, a décidé de s’inscrire à l’université Marien Ngouabi de Brazzaville pour, dit-il, fuir l’encadrement encombrant de son père qu’il aurait eu comme professeur de management en 2ème année. Trois ans plus tard, il décroche sa licence en sciences économiques, option Planification du développement. Et il se rend en France, où il décroche successivement une maîtrise en macroéconomie à l’université de Reims et un diplôme d’études supérieures spécialisées à Paris 1 Sorbonne en régulation économique et politique de développement. Il intègre la direction des études de la Banque centrale du Congo en août 1991 où, très vite remarqué, il s’occupe successivement des comptes nationaux et prévisions macroéconomiques et de la politique monétaire. Depuis lors, le diplomate international et homme politique n’a cessé d’occuper les fonctions stratégiques dans le pays. Il démissionne de ses fonctions à la BAD pour rejoindre le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en qualité d’économiste principal pour la Guinée et la Côte d’ivoire, avec résidence en Guinée. Il passera 15 ans années au service du PNUD, successivement en Guinée, en Côte d’ivoire, à Madagascar, au Togo, où il exercera respectivement comme économiste principal, conseiller économique et conseiller principal pour la mise en œuvre des objectifs du développement durable. A ces divers titres, il a accompagné les gouvernements de ces différents pays dans la conception et la mise en œuvre de leur politique de développement, dans leur stratégie de lutte contre la pauvreté ainsi que dans leur dialogue avec les bailleurs de fonds et le secteur privé. (…).

Comme on le voit donc, c’est ce grand ami et fin connaisseur de la Guinée qui devient ministre des Finances dans le nouveau gouvernement de la RD Congo, après avoir joué pleinement et efficacement son rôle d’ambassadeur itinérant du président Félix Tshisekedi.

Elisa Camara