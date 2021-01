RDC : la Guinéenne Bintou Keita nommée chef de la MONUSCO

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé aujourd’hui la nomination de Mme Bintou Keita, de Guinée, au poste de Représentante spéciale en République démocratique du Congo et Chef de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Mme Keita succède à Mme Leila Zerrougui de l’Algérie, qui achèvera sa mission le mois prochain. Le Secrétaire général est profondément reconnaissant à Mme Zerrougui pour sa contribution et ses services importants à la MONUSCO.

Mme Keita apporte à ce poste plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de la paix, de la sécurité, du développement, de l’humanitaire et des droits de l’homme, travaillant dans des environnements de conflit et d’après conflit. Depuis janvier 2019, elle était Sous-Secrétaire générale pour l’Afrique, dans les Départements des affaires politiques et de consolidation de la paix et des opérations de paix et avait été Sous-Secrétaire générale aux opérations de maintien de la paix de novembre 2017 à décembre 2018.

Entre 2015 et 2017, Mme Keita a servi les Nations Unies en tant que Représentante spéciale conjointe adjointe pour l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD). Elle avait précédemment dirigé les efforts des Nations Unies pour lutter contre la maladie à virus Ebola en tant que gestionnaire de crise Ebola pour la Sierra Leone entre février et novembre 2015. De 2007 à 2010, elle a également été Représentante exécutive adjointe du Secrétaire général pour le Bureau intégré des Nations Unies. au Burundi.

Mme Keita est entrée aux Nations Unies en 1989, où elle a également occupé plusieurs fonctions de direction et de direction au sein du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) au Tchad, en République du Congo, à Madagascar, au Cap-Vert, au Rwanda, au Burundi et au Siège.

Mme Keita est titulaire d’une maîtrise en économie sociale de l’Université de Paris II, France, et d’un diplôme d’études supérieures en administration et gestion des entreprises de l’Université de Paris IX, France.

