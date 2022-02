Réactualisation des bureaux des chambres préfectorales et régionales du commerce par le directeur général de l’ONCQ

Après plus de 10 ans, les nouvelles autorités du pays notamment du commerce du Commerce de l’Industrie et des PME, ont de décidé de réactualiser et valider les chambres préfectorales et régionales du commerce dans le pays.

Dans la région de N’zérékoré, C’est le Directeur général de l’Office National de Contrôle et Qualité (ONCQ) du Ministère du commerce qui a présidé à la réactualisation et validation de ces bureaux des chambres préfectorales et régionales du commerce de N’zérékoré le lundi 31 janvier dernier.

Dans son allocution, le chef de la délégation de ladite mission, Mohamed Sylla a tout d’abord appelé les représentants de ces différentes chambres au travail d’équipe mais aussi le pardon. Car, dira-t-il, les chambres représentent le poumon du département.

« La chambre est un des organes consultatifs du ministère du Commerce. Et donc, la chambre est pour le département comme le squelette de l’être humain. Et c’est le lieu pour moi également de remercier tous les responsables de la chambre pour l’intérêt et surtout la responsabilité qu’ils ont observé durant ce processus. C’est une opportunité que nous devrons tous alors saisir pour rendre dynamique cette corporation avec le volonté politique affichée par des nouvelles autorités. Et c’est pourquoi, je salue le président de la transition, le Colonel Mamady Doumbouya pour son engagement mais aussi le ministre pour l’effectivité de cette réactualisation de nos différentes chambres du commerce dans le pays. Et nous pouvons dire dieu merci puisque les uns et les autres ont décidé de se donner la main pour l’atteinte des objectifs. Ce qui est surtout à saluer », a indiqué Mohamed Sylla.

A N’zérékoré, Amaragbé Camara qui assurait l’intérim après la mort de Elhadj Abou Dramé a été confirmé et Makan Camara également le président de la chambre régionale a été confirmé à son poste.

Très ému, le président régionale de la chambre du commerce, Maka, a tenue à remercier la mission pour la qualité du travail avant de se réjouir de l’unanimité dont il a bénéficié de ses collègues.

« Vous avez vu l’atmosphère dans laquelle, les choses se sont passées. Je me fais alors le devoir de remercier la délégation pour la qualité du travail. Tout ce qui a été fait, c’est selon les documents. Là, nous sommes rassurés que les nouvelles autorités comptent sur nous pour règlementer le commerce. Nous avions toujours demandé et voilà que nous sommes désormais unis pour mettre nos différends du côté et faire face à l’intérêt national. Nous serons aptes, puisque nous sommes désormais guidés par ministère. Et je profite saluer la confiance que mes collaborateurs ont portée en ma auguste personne », a confié l’opérateur Économique.

Après donc la validation de ces bureaux, ces représentants du commerce doivent se rendre en ce mois de février à Conakry pour l’élection du bureau national.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

+224 621941777