Réalisation de forages d’eau: le Fonds Saoudien de Développement fait un don de 5 millions de dollars à la Guinée

Le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale de l’intégration Africaine et des Guinéens de l’Étranger a reçu ce lundi 14 novembre, une forte délégation de l’Ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite en Guinée. Ladite rencontre s’inscrit dans le cadre du programme Saoudien de Forages d’eau dont c’est la cinquième phase, en République de Guinée, a-t-on appris.

Cet projet portant sur un montant de cinq millions de dollars américains (5 000 000 USD) a été officialisé par une mission composée de l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite, Dr Hussain Nasser Aldakelallah, du PDG Fonds Saoudien de Développement, Monsieur Sultan Almarshad et 6 autres membres.

Le PDG du Fonds Saoudien de Développement a rappelé au nom de l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite quelques réalisations du fonds et le but du don de 5 millions de dollars.

« Comme vous le savez, le Fonds Saoudien de Développement et la République de Guinée entretiennent des relations de coopération qui datent de plus de 45 ans, au cours des quelles, le Fonds a financé en Guinée sous forme de prêts, plus de 16 projets. Et le Fonds a financé sous forme de dons, plus de trois projets, notamment dans le cadre de la desserte d’eau. Aujourd’hui, nous sommes là pour signer la cinquième phase de projet dans le cadre du programme Saoudien de Forage d’eau. Et le Royaume d’Arabie Saoudite est toujours aux côtés de la République de Guinée pour l’accompagner dans son programme de développement socioéconomique », a-t-il rappelé avant de remercier la République de Guinée pour l’accueil chaleureux et les bonnes dispositions prises depuis leur arrivée en Guinée.

Au nom de la Guinée et du président de la transition, Dr Morissanda Kouyaté a tenu à remercier le Fonds Saoudien de Développement pour sa présence continue auprès du peuple Guinéen. Il est revenu sur le cas spécifique du don qui cette fois vient pour concrétiser un projet hydraulique villageois qui selon lui, va tout droit dans le sens des préoccupations de Chef de l’Etat.

« Au nom du Chef de l’Etat, je voudrais leur dire que leur installation en Guinée auprès des populations qui en ont tant besoin vont aider les paysans, les villageois à faire face à des besoins cruciaux et vont aussi aider ces villageois à se protéger contre les maladies hydriques. Donc, merci au fonds Saoudien et je pense que comme je l’ai dit tout à l’heure, la Guinée aussi est prête à coopérer gagnant-gagnant. Nous ne sommes pas seulement demandeur, nous sommes aussi fournisseur et la Guinée a aidé l’Arabie Saoudite par le passé, en participant aux reboisements de ce pays, en y envoyant la main d’œuvre pour aider ce pays à lutter contre la désertification. Et, nous pouvons faire plus. Je suis sûr et certain que la Guinée peut apporter sa contribution à l’Arabie Saoudite », a laissé entendre Dr Morissanda Kouyaté.

Mamadou Yaya Barry

