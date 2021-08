Réalisation d’infrastructures de la CAN 2025 : la société éthiopienne ‘’TACON’’ expose son savoir-faire

Dans le cadre de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le comité de pilotage du COCAN (comité d’organisation de la coupe d’Afrique des nations) a reçu ce vendredi, 20 aout 2021, la société TACON (Tekleberhan Ambaye construction) pour une séance de travail.

Une société éthiopienne de construction qui évolue dans divers domaines. Les représentants de la dite société étaient venus proposer à LA Guin2e ce qu’elle pourrait apporter dans l’organisation de la CAN 2025.

Après cette séance de travail de manifestation d’intérêt pour accompagner la Guinée dans ce mégaprojet de l’organisation de la plus prestigieuse compétition africaine de football, la ministre de la Citoyenneté et l’Unité Nationale et représentante du président du COCAN à cette rencontre, Dr Zalikatou Diallo, s’est réjouie de l’expérience qu’a cette société de construction, avant d’ajouter :

« C’est une société qui a beaucoup d’expériences notamment dans les pays de l’Afrique de l’Est en Ethiopie et autres. Comme les autres sociétés qui ont fait leur présentation, nous allons analyser au niveau du COCAN. Le moment venu, elle sera contactée. Elle aura également le cahier de charge et les exigences. Déjà, nous avons une bonne impression de la société TACON et nous souhaitons vraiment collaborer avec une telle société dans la réalisation de ce mégaprojet. »

En répondant aux questions de la presse, le représentant de la société TALCON en Guinée, Mamadou Lamarana Diallo, dira pour sa part que la rencontre du jour consistait la présentation de leur société et les propositions qu’ils ont à soumettre au COCAN.

« Voir également dans qu’elle mesure nous pouvons accompagner le COCAN dans l’organisation de la CAN 2025 en Guinée. Nous nous sommes vu avec le comité et t j’espère qu’on a fait un bon exposé. TACON est une société qui existe depuis 1993 avec beaucoup d’expériences. Si on nous donne l’opportunité d’accompagner le comité dans l’exécution de ses projets, ça sera une opportunité non seulement d’inspirer les Guinéens et de montrer la capacité de notre entreprise à pouvoir concevoir et exécuter les grands projets. »

Thierno Kalifatou Doumbouya