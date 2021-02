Réapparition d’Ebola en Forêt : la ligne Labé-N’zérékoré désertée par les usagers

La réapparition de la maladie à virus Ebola, dans la région forestière, a plongé les usagers de Labé, qui font la navette entre la ville de Karamoko Alpha et la capitale de la Guinée forestière dans une sorte de stupeur. D’après notre constat fait ce mercredi 24 février 2021, au niveau de la gare routière de Kouroula, sise dans la commune urbaine, la ligne Labé-N’zérékoré est complètement déserte. Une situation qui ne laisse pas indifférents les chauffeurs et syndicalistes.

« Je suis animé par un sentiment de regret, suite à la réapparition de cette maladie. Nous avons commencé déjà de subir ces conséquences. Cette réparation de la maladie a sérieusement impacté le trafic entre Labé-N’zérékoré, puisque depuis le matin, il n’y a qu’un seul véhicule qui a quitté la gare routière, pour aller à N’zérékoré. Il n’y a pas de passagers et ce véhicule a fait ici plus de 5 jours. Avant, au moins 3 à 4 véhicules partaient vers Nzérékoré par jour. Cette maladie est lourde de conséquences pour le secteur des transports. Les passagers ont peur, puisque personne ne va se permettre d’aller où se trouve la mort. », Barry Dabola, chef de la ligne Labé-N’zérékoré.

Pour éviter que cette maladie n’arrive à Labé, les responsables du syndicat des transporteurs de Labé ont pris plusieurs dispositions, comme nous précise ici notre interlocuteur : « Lors de notre rencontre avec nos responsables hier mardi, nous avons été sommés de prendre des dispositions comme le port de la bavette, le lavage des mains, que tu sois chauffeur ou passager. Si le chauffeur vient de N’Nzérékoré, et qu’il a des doutes sur les passagers, puisque entre Labé et N’zérékoré c’est 1000 kg, si tu restes avec quelqu’un durant ce trajet, tu peux avoir une idée sur l’état de santé de tes passagers. On va être plus attentif à travers les arrivées ».

Dans le même, sillage, ce passager n’a pas manqué de tirer à boulets rouges sur le gouvernement.

« Depuis 5 jours, je cherche à voyager sur N’zérékoré, mais en vain. Je pense que la réapparition de la maladie à virus Ebola est due à la négligence du gouvernement, et au manque d’une véritable politique sanitaire. Maintenant si Ebola s’ajoute à la covid-19, je pense que les citoyens guinéens sont mal barrés. Il y a des véhicules mais pas de passagers. En plus, même les chauffeurs ont peur d’aller en Forêt. », affirme Thierno Chérif Diallo.

Tidiane Diallo, correspondant responsables à Labé.

620 44 25 83