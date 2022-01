Rebaptisation de l’aéroport de Conakry : la Présidence met fin au débat ! (Copie)

Le débat autour de la rebaptisation de l’aéroport international de Conakry au nom du père fondateur de la Guinée Ahmed Sékou Touré est comme définitivement clos.

Dans un courrier-réponse à l’Association des victimes du camp Boiro (AVCB), le ministre secrétaire général de la Présidence de la République colonel Amara Camara a été on ne peut plus clair : « la rebaptisation de l’Aéroport est une décision souveraine et assumée. A ce titre, qu’il plaise à toutes les associations de dépassionner le débat et de se concentrer sur l’avenir »