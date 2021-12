Rebaptisation de l’aéroport international de Conakry : l’AVCB demande au président de la transition de retirer son décret

La rebaptisation de l’aéroport international de Conakry ne passe pas chez l’association des victimes du camp Boiro (AVCB). L’association l’a fait savoir ce samedi, 18 décembre, à travers une conférence de presse. L’AVCB se dit consternée et choquée par le décret du président de la transition.

Elle appelle le colonel Mamadi Doumbouya a revenir sur son décret rebaptisant l’aéroport international de Conakry au nom de Sékou Touré, le premier président de la Guinée indépendante.



« les victimes sont consternées, sont choquées par le dernier décret du CNRD rebaptisant l’aéroport international Gbessia, à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, le premier président de la Guinée indépendante », a déclaré Abdoulaye Conté avant d’expliquer les causes de leur mécontentement : « le premier président de la Guinée indépendante fait partie des héros de l’indépendance comme bien d’autres mais, le côté tyran de Sékou Touré a marqué la Guinée pour toujours. Nous parlons d’un tyran qui laisse derrière lui des milliers de victimes dans des fausses communes. Nous parlons d’un tyran qui, après avoir arrêté ses futurs victimes est passé par des tortures, des dégradations humaines et a fini par jeter les futures victimes dans des fosses communes. Comment la Guinée peut oublier son histoire, comment peut-on se comporter en oubliant la mémoire de notre pays. La dernière décision du CNRD vient faire passer aux oubliettes les victimes, viennent banaliser les victimes, les crimes (…). La seule chose que l’association des victimes demande aujourd’hui est le retrait pur et simple de ce décret. Ce décret divise la Guinée », a-t-il ajouté.

Fils d’une victime du camp Boiro, Boubacar Barry estime que glorifier Sékou Touré consiste à faire l’apologie du crime et de l’impunité. L’ancien ministre soutient que l’AVCB et toutes les associations préoccupées par les droits vont œuvrer pour attaquer en justice le décret du président de la transition.



« Aujourd’hui, nous sommes en colère. C’est une situation que nous ne pouvons pas accepter. Et je pense qu’au-delà des déclarations, on va s’organiser au sein de toutes les victimes, de toutes les associations qui sont préoccupées par la défense des droits humains, on va porter ce dossier devant la justice. C’est un acte administratif malgré tout et on peut l’attaquer parce qu’il y a des motifs suffisants. Aujourd’hui, c’est en quelque sorte l’apologie du crime, l’apologie de l’impunité, c’est l’apologie de la torture. En glorifiant Sékou Touré, on est entrain de faire l’apologie de tout ça. Quelque part, c’est un trouble à la cohésion nationale », a indiqué Boubacar Barry.

Selon l’ancien ministre, c’est à la suite d’un processus de justice et de réconciliation nationale qu’il devrait être envisagé qui doit être honoré ou pas.

Sadjo Bah